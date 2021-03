Esta es la VERDADERA historia del niño del Oxxo, que ha provocado DIVERTIDOS MEMES

Parte de las ventajas del internet es la viralización del contenido; es muy común conocer acontecimientos de todo tipo que suceden en diferentes rincones del mundo debido a la gran cantidad de interacciones en redes sociales. Así sucedió con “El niño del Oxxo”, un divertido video que popularizó en la web y ha sido producto de grandes memes; conoce su verdadera historia.

En el divertido video se aprecia a un niño de alrededor de 12 años trabajando como cajero en una tienda de Oxxo. De repente, un cliente acude a la caja y solicita unos condones, a lo que el pequeño empleado reacciona de una divertida forma, pues sonríe pícaramente y expresa un “mmmm…”

Ante esto, el cliente se confunde por la reacción del cajero y le vuelve a pedir otros preservativos, además de unas pastillas de menta. El niño del Oxxo continúa sonriendo y verbalizando “mmmm…”, mientras atiende al hombre. La situación fue captada en video, mismo que se volvió viral en redes sociales y ha sido producto de cientos de divertidos memes.

Ya no se pueden comprar condones con seriedad uD83EuDD23 pic.twitter.com/oADmU8khH3 — Hernán uD83DuDE44 (@HernanBlue) March 7, 2021

No obstante, también hubo algunos internautas enojados que cuestionaron a Oxxo pues en el video se evidenció que un niño pequeño trabaja en su tienda, sin ser mayor de edad. Ante esta polémica, se analizó a profundidad el video, que pudiera simular un montaje con el fin de hacer comedia, pero es real.

Ante las especulaciones sobre el niño del Oxxo, el hombre que grabó el video se dio a la tarea de buscar al chico y no lo encontró en el trabajo, sino jugando en la calle con sus amigos. En el video también publicado en redes sociales, el señor le pregunta si ya no trabaja en la tienda y el pequeño responde “no ya no voy, porque se pusieron de mamones”.

El video levanta todo tipo de cuestionamientos: ¿Corrieron al niño del Oxxo tras el video?, ¿el niño ya no trabaja ahí por ser menor de edad? La razón exacta no la sabemos, pero lo que es seguro es que el pequeño dueño de divertidos memes ya no labora en la tienda tras la viralización del contenido.

Mira el video: