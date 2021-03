Netflix: Así es como pone A PRUEBA a usuarios para que no compartan contraseña con quien no viven

La plataforma de Netflix, comenzó a probar una función para que los usuarios no puedan compartir la contraseña con personas que no viven con el sueño de la cuenta. GammaWire reportó Netflix destaca un anuncio en el que se pregunta a quien entra a la aplicación si es que está usando en efecto su cuenta. Si la respuesta es afirmativa, entonces tendrá que ingresar un código enviado al propietario de la cuenta.

En la televisión aparecerá una leyenda que dice: "Comienza de tu propio Netflix gratis hoy. Si no vives con el propietario de esa cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo". Más abajo aparecerán dos opciones de envío de código, a través de texto a celular o de correo electrónico, y una tercera opción para verificar después.

Un representante de la plataforma dijo que la prueba está diseñada para asegurar que la persona que usa Netflix está autorizado para ello. Por el momento no se ha determinado cuánto tiempo da para quienes elijan la opción de verificar la cuenta.

Esta opción no beneficiará a personas que comparten el servicio deliberadamente con otros que no viven en la misma casa, pues compartir códigos de verificación podría ser tan sencillo como compartir la contraseña en primer lugar, pero lo que llama la atención de GammaWire es que el argumento que refiere a la prohibición de compartir contraseñas con quien el propietario no vive, se utilice en la herramienta que dice Netflix ayudará a disminuir los accesos no autorizados.

De cualquier manera, es posible que la función sí sirva para disuadir de compartir cuentas, si el mensaje continúa apareciendo con frecuencia. Compartir contraseña con alguien con quien el propietario de la cuenta no vive está prohibido en los términos y condiciones, pero Netflix históricamente ha tenido una postura holgada sobre castigar a quienes así lo hacen.

En promedio, 4.5 personas utilizan la misma cuenta de un servicio de streaming en México. The CIU estima que hay 11.1 millones de cuentas activas y un total de 50.3 millones usuarios de plataformas en el país.

Con información de Xataka

dgp