Netflix, HBO y Amazon: estos son los principales ESTRENOS en marzo en Estados Unidos

Llega marzo en Estados Unidos, y aunque las cifras de contagios por la COVID-19 disminuyen y las personas vacunadas aumentan, aún es preferible quedarse en casa, por eso, si no sabes qué más hacer en tu tiempo libre, aquí te dejamos los principales estrenos, entre películas y series, que llegarán a Netflix, HBO y Amazon en este mes.

Netflix

Sky Rojo: De los creadores de La Casa de Papel, cuenta la historia de tres mujeres que huyen de un proxeneta y viven distintas aventuras en busca de su libertad.

FOTO: IG @skyrojo

¿Quién mató a Sara? Después de 18 años en prisión, Alex quiere venganza en contra de la familia Lazcano, que lo culpó de la muerte de su hermana Sara.

El Reino Perdido de los Piratas: Una serie documental sobre los verdaderos piratas del Caribe que saquean tesoros del mundo.

The One: La historia de una científica que descubre una manera de encontrar la pareja perfecta con la ayuda de una prueba de ADN y un servicio innovador.

Moxie: La historia de una joven que publica un zine anónimo en donde denuncia el sexismo de su escuela y se inspira en el pasado de su madre y la autoconfianza.

Hoy sí: Una familia en donde los padres nunca ceden el control y siempre dicen que no a todo ceden el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones.

El Campamento de mi Vida: Un adolescente asiste a un campamento de verano, donde encuentra un amor muy importante.

Last Chance U: Basketball: Un entrenador con importantes convicciones, lidera a un equipo de jóvenes que practican básquetbol para explotar todo su potencial en la Universidad.

Nevenka: Documental que permite conocer de primera mano el considerado primer caso de acoso sexual en España.

Lego Marvel Spider-Man: Vexed by Venom: Green Goblin y Venom se unen en la versión LEGO de Spider-Man.

HBO

Genera+ion: Oscura y divertida serie que sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna pone a prueba arraigadas creencias.

Raised by wolves: Brillante serie que serie explora temas como la humanidad, la familia y la ideología en un futuro en que la Tierra ha sido destruida y pocos han conseguido sobrevivir.

Silent Legacy: Documental que explora cómo una hija tiene que tomar el relevo de su madre en la escuela para niños sordos que dirige.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder: Aunque ya hubo una Liga de la Justicia, este largometraje es “una película totalmente diferente a la anterior”, según los expertos. FOTO: IG @snydercut

Godzilla vs. Kong: Espectacular película llena de efectos especiales que estará disponible para su transmisión el mismo día que se estrene en los cines.

Persona: La oscura verdad detrás de las pruebas de personalidad

También vendrán otros estrenos como los siguientes:

Hunter x Hunter

No Matarás

Re: ZERO -Starting Life in Another World. Temporada 2

Amazon

La templanza: Cuenta la historia de un hombre y una mujer cuyos destinos se cruzarán inevitablemente en un lugar y un tiempo fascinante.

Invincible: Serie de animación basada en el cómic de Skybound/Image sobre un adolescente cuyo padre es el superhéroe más poderoso del planeta.

Coming to America 2: La continuación de la película de comedia de Eddie Murphy “Un príncipe en Nueva York” de 1988. FOTO: IG @realwesleysnipes

Making Their Mark: Desenmascara el principal deporte nacional de Australia, la Liga de Fútbol Australiana a través de la perspectiva de seis personas icónicas de seis equipos en su camino hacia la Gran Final de 2020.

The Returned: Se centra en un pequeño pueblo que descontrola cuando varias personas locales que durante mucho tiempo se dieron por muertas reaparecen repentinamente.

Estos son otros de los estrenos más esperados en Amazon:

Chicos buenos

The Good Fight. Temporada 3

Absentia. Temporada 2

The Priest

Los secretos que ocultamos

Nekrotronic

Infierno en la frontera

CRS