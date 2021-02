¡VALIENTE! Tyler Reks, ex-estrella de la WWE, anuncia que es mujer transgénero

Tyler Reks, ex-superestrella de la WWE, se ha convertido en mujer y su nombre ahora será Gabbi Tuft; según compartió en una cálida "carta" que publicó a través de su cuenta de Instagram y este 5 de febrero saldrá al aire una entrevista en la que brindará más información sobre este cambio "drástico" en su vida.

En un comunicado de prensa compartido a través de su cuenta de Facebook, Tyler Reks señaló que de su nombre real, Gabe Tuft, se cambiará a Gabbi Tuft, de ahora en adelante. Mientras, en una publicación de Instagram, señaló que ya no está temerosa de ser quien es y se acepta tal como es.

"Ya no tengo miedo y ya no estoy temerosa. Ahora puedo decir con confianza que me amo por QUIÉN soy."