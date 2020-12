INE entrega su credencial a aspirante transgénero a una diputación en Tamaulipas

La activista social y aspirante a una diputación en Tampico, Tamaulipas, Harley Fryda Barral Rocha, recibió por parte de la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Altamira, su credencial de elector con lo que se avala su cambio de identidad.

Además de ser docente, luchadora profesional, también busca ser la primer pre candidata transgénero en Tamaulipas.

Lamentó que en Tamaulipas no hay una ley que avale el cambio de identidad, siendo un viacrucis todo el trámite que de realiza.

"No es nada fácil porque como saben Tamaulipas no está aprobado el cambio de identidad, las personas de la diversidad sexual que quieren hacer el cambio de identidad para acceder a sus derechos no es algo aprobado", añadió.