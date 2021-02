Nuevo León: Mauricio Fernández, ex alcalde de San Pedro, se vuelve viral tras divertido reto de TikTok

A inicios de enero, Mauricio Fernández, el ex alcalde de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, abrió su cuenta en TikTok, la red social más popular del momento. Desde entonces ha publicado 14 videos, sin embargo, ninguno ha tenido tanta respuesta como el que publicó este viernes 5 de febrero en su cuenta.

En su cuenta @mauriciofdzgza se presenta como: Ex Alcalde, Ex Senador, Promotor Cultura, Empresario, Coleccionista, Autor. Durante este tiempo sus videos han sido para responder preguntas de sus seguidores, mostrar sus aficiones, la música que le gusta, obras de arte que le fascinan, entre otros.

En el video de hoy que publicó alrededor del mediodía, el político participar en un reto de Tik Tok de decir el significado de algunas de las abreviaciones más populares entre los jóvenes hoy en día. Cabe señalar, que solo tuvo dos respuestas correctas.

El empresario, actualmente es precandidato por el PAN para contender por la alcaldía de San Pedro, una vez más; y con esta mayor presencia en redes sociales busca atraer más adeptos, en especial, jóvenes.

“Me pusieron este interesante reto. ¡Vamos a ver cómo me fue! #fyp #foryou #sanpedro #nuevoleon #monterrey #jóvenes”, dice la descripción del video.

Aquí te presentamos lo que dijo Mauricio Fernández contra lo que verdaderamente significa.

FOMO

Lo que dijo Mauricio: Fondo Monetario

Lo que es: Fear Of Missing Out

OMG

Lo que dijo Mauricio: Órale Mauricio Gracias

Lo que es: Oh My God

NTP

Lo que dijo Mauricio: No Te Preocupes

Lo que es: No Te Preocupes

GPI

Lo que dijo Mauricio: Gracias Por Invitar

Lo que es: Gracias Por Invitar

LOL

Lo que dijo Mauricio: Listos O Listos

Lo que es: Laugh Out Loud

YOLO

Lo que dijo Mauricio: YO LO hago

Lo que es: You Only Live Once

ASAP

Lo que dijo Mauricio: A Salir A Parrandear

Lo que es: As Soon As Posible

FYI

Lo que dijo Mauricio: Fomenta Your Image

Lo que es: For Your Information

DM

Lo que dijo Mauricio: Dale Mauricio

Lo que es: Direct Message

El ex alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, responde a reto uD83DuDE1D #oralemauricio #dalemauricio pic.twitter.com/LjzEdosXER — La Columnaria Blog (@columnaria) February 5, 2021

