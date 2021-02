Mane de la Parra se disculpa con comunidad LGBT+ tras video de Tiktok: VIDEO

El actor y también cantante, Mane de la Parra, ofreció una disculpa a la comunidad LGBT+ que se sintió ofendida luego de un video que compartió en la plataforma TikTok y que pudo malinterpretarse.

Tras la polémica por la dinámica que realizó Mauricio Mejía, donde habló de una supuesta salida con Juan Osorio, De la Parra grabó un video en el que el productor, quien acompañaba al actor, se mostraba “amanerado.” Mane se sinceró sobre esta situación y en entrevista para Televisa Espectáculos precisó lo siguiente:

“Hubo gente que se ofendió y a la gente que ofendí, les pido una disculpa porque nunca en mi vida he hecho nada para agredir a nadie y nunca lo haría. No soy así; sin embargo, así pasó, les pido una disculpa porque desde el fondo del corazón yo sólo he dado amor, cariño para la gente y no tengo mucho más que agregar porque me pareció raro que se saliera de contexto”, detalló.