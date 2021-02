"A lo mejor está conmovida": Odín Dupeyrón dice desconocer que su hermana Natasha había sido abusada | VIDEO

Después de que la actriz Natasha Dupeyrón reveló que había sido víctima de abuso sexual, a través de sus redes sociales, su hermano, Odín Dupeyrón, declaró que desconocía el hecho e incluso que había compartido el hecho en sus historias de Instagram.

A pregunta expresa, en entrevista para Ventaneando, Odín dijo que no sabía, pues al desconocer la situación dijo que posiblemente Natasha esté conmovida como mujer o como persona sensible.

"No te podría decir si fue valiente o no porque no tengo ningún conocimiento. Nunca nos lo ha dicho Natasha, por lo menos a mi, que ella sufriera algún abuso. A lo mejor está conmovida como mujer o como persona sensible por la canción que dice que canto o por imaginarse lo que puede ser ser abusada o que no le crean", explicó Odín Dupeyrón.

Odín dijo entender que la situación ha de ser difícil y comentó que un abuso pueden ser muchas cosas. Al final comentó que no tiene idea de lo que haya pasado, pero que todo saldrá a su tiempo.

¿Qué declaro Natasha Dupeyrón?

La actriz fue invitada a participar en una canción junto con otras 18 mujeres alrededor del mundo, la cual hablaba de amor, libertad, de feminismo y empoderamiento; sin embargo, una parte de la melodía la lastimó al sentirse identificada.

Fue entonces cuando decidió realizar una transmisión en su cuenta de Instagram para revelar que había sufrido abuso sexual y que al igual que la canción, no se iba a quedar callada.

