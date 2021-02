Natasha Dupeyrón revela haber sufrido abuso sexual: "No nos vamos a quedar calladas”

La actriz Natasha Dupeyrón reveló este miércoles haber sufrido abuso sexual y lo hizo mediante una serie de clips que publicó en sus redes sociales, la actriz compartió con su casi millón y medio de seguidores el momento que vivió y por el cual hasta ahora no había podido hablar sobre él .

“Me invitaron a participar en una canción junto con otras 18 mujeres alrededor del mundo, es una canción que habla de libertad, de feminismo, de empoderamiento, que habla de amor y obviamente dije que sí. Y tenia que grabarla hoy a las 8 de la mañana. Y una parte de mí no quería ir, pero fui con la mejor actitud, pero tenía este sentimiento extraño,” comienza a relatar en sus InstaStories.

“Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podría dolerme muy profundo; el punto es que la frase era ‘no nos vamos a callar’, y se repetía mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla. Me di cuenta que tenía miedo, miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuena y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando,” detalló Natasha Dupeyrón .

“Ser valiente requiere muchas cosas”

La actriz destacó que se encontraba compartiendo esa parte de sí que no se deseaba quedar callada, “pero que tampoco sabe como hablar, porque no es fácil, porque ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo”.

“Es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden, y hoy me atrevo a decirlo en voz alta, porque nos fácil. No es fácil ser vulnerable, no es fácil saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar aunque tengas ganas, porque requiere de un montón de cosas, de un trabajo personal y de mucho amor propio, y de mucho amor de tu gente,” continuó entre lágrimas la actriz.

Finalmente aseguró que todo llegará en su momento: “Todo a su debido tiempo y gracias a todas las chicas que hablan, porque nos ayudan a no sentirnos solas. No nos vamos a quedar calladas,” concluyó Natasha Dupeyron en sus clips. Hasta el momento la actriz no se ha referido, ni ha dado el nombre, de la persona de la cual fue víctima de abuso. Para poder conocer la historia da click a este enlace.