Mhoni Vidente: Predicciones para el amor, dinero y salud para el horóscopo de hoy domingo 28 de Febrero

La astróloga más famosa y querida de México, Mhoni Vidente, tiene preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo en este el último día del año

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopos de este 28 de febrero de 2021 e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud.

Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti este día.

Aries

Para este último día del mes de febrero un ex amor que te guarda rencor por una infidelidad te buscará para aclarar las cosas, trata de ser sincero y de sanar esa relación.

No pierdas el equilibrio, mantente sereno y no respondas a ataques ni críticas, ten calma y mejor rodéate de la gente que amas y en la que más confías.

Tauro

Si sientes que la dieta y el ejercicio no te han funcionado, no te desanimes, mantén tu rutina de ejercicios y no desesperes, pronto verás los resultados que te harán sentir mejor tanto física como mentalmente.

Tu obsesión por sobresalir y volverse poderoso no te llevará a nada bueno, es mejor que le des tiempo a tiempo para acomodar las dos y llegues a donde quieras en el momento adecuado, no precipites las cosas. Recuerda que no es sano tener aspiraciones ciegas.

Géminis

Este último día del mes es perfecto para un cambio de look, toda esta semana que inicia es perfecta para reinventarte y abrirte a los demás. Conocerás a nuevas personas, incluso un amor, con quién congeniarás a la perfección.

organiza todos tus pendientes laborales, pon en orden tus cosas en el hogar y pronto podrás irte de viaje con la persona que amas.

Cáncer

Comienza el mes y a ti se te brinda una gran oportunidad de comenzar de nuevo, un gran momento para abrir camino que te acerque a tus metas.

Este día es idóneo para que si te lo propones comiences con ciertos propósitos,quizá deberías dedicarle tiempo a una rutina de ejercicio, deja la flojera de lado pues si te decides puedes tener resultados rápidos.

Finalmente se te recomienda que arregles tu casa pues hacerlo atraerá buenas vibras que te darán más comodidad y alegría.



Leo

Un viaje se acerca a ti, puede que sea un viaje cerca de la ciudad, debes aprovecharlo para recargar energías y alejarte de la mala vibra y recarga baterías para las próximas semanas.

El final del mes te brinda la oportunidad de analizar tus errores durante febrero, medita y reconéctate con tu ser interior, pues durante estos días tendrás una buena atracción con la energía positiva.

Virgo

Este día podrás ser testigo de grandes revelaciones para tu vida pues tu ángel guardián te apoyará y dará lo que necesitas, lo único que debes hacer es pedirlo, confía en los que te aman y abre tu corazón, no estás solo.

Ten cuidado con tus nervios y ansiedad pues se pueden volver en tu contra como enemigos que generen una enfermedad, es recomendable que en este día hagas actividad física y verás que te sentirás mejor.

Libra

Este domingo es un gran día para cambiar de apariencia, un cambio de look puede ayudarte a atraer cosas buenas a tu vida, busca momentos para estar contigo mismo ya sea en la noche o en la mañana, salir a correr o hacer ejercicio puede ser tu momento del día que te hará sentir paz y serenidad.

Aléjate de las malas energías, no permanezcas a lado de quien no te valora y te hace sentir menos, si esa persona es tu pareja es momento de replantearte las cosas y reflexionar si esa relación es para ti.

Escorpión

Un viaje con tus padres te será propuesto en los próximos días, no rechaces la oportunidad, será un buen momento para reconectar con ellos y contigo mismo.

Es recomendable que trates de usar el color rojo para atraer la abundancia, ten cuidado de los excesos, en especial con el alcohol, la comida, los vicios y el ocio. Cambiar de actitud, dejar de lamentarte e intentar ser más positivo debe ser tu meta para las próximas semanas.

Sagitario

El amor está tocando a tu puerta, ya sea que estés en la etapa de enamoramiento con tu actual pareja o sino lo estarás pronto con alguien que conoces o estás por conocer, abre tu corazón para que ese Aries, Libra o Leo llegue a tu vida, representando un gran cambio.

La soledad puede que sea tu mayor miedo, una mascota puede ayudar mejor esa situación y hacerte mejor persona, elige bien a tu compañero peludo.

Capricornio

Si realizaste un viaje este fin de semana te ayudará a renovarse y cambiar de aires, ten cuidado con los préstamos pues alguien te pedirá dinero pero puede estar robándote tu fortuna.

Si sientes nostalgia por un amor a distancia trata de reconectar y acortar la distancia, en caso de que seas soltero será una gran semana para encontrar el amor.

Acuario

Es el momento perfecto para realizar ese viaje en pareja que tanto has planeado y fortalecer los lazos afectivos, hacerlo puede ayudarlos a superar problemas que se han manifestado en su relación.

Es recomendable que uses el color rojo para atraer la abundancia, tu tiempo libre debe ser aprovechado para relajarte y cargar energía, vibra alto y todo se te concederá.

Piscis

Cuidado con los amores del pasado, tendrás un reencuentro con tu ex pareja quien tendrá la intención de regresar contigo, lo mejor es que continúes tu camino y no vuelvas a abrir la puerta a algo que no existe, enfoca esa energía en alguien más compatible contigo en este momento de tu vida. El azul y blanco son tus colores para atraer la abundancia.