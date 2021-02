Pain Harold: ¿quién es el hombre detrás del meme de la sonrisa incómoda? Esta es su historia

Todos en algún momento mientras navegamos por redes sociales hemos visto el rostro de un hombre con una expresión incómoda y una sonrisa poco convincente, casi hasta de angustia. Se trata de uno de los memes más virales de la historia del internet. Pero, ¿quién está detrás de esa legendaria imagen y cómo fue que terminó convirtiéndose en un meme? Aquí te contamos su historia.

Detrás de este meme está una persona a la que todos llaman “Pain Harold”, pero en realidad es un hombre húngaro, de 75 años, de nombre András Arató, quien saltó a la fama en internet luego de formar parte de una serie de fotografías de stock para la compañía “Hide the Pain Harold” durante el año 2011. Aunque la idea del proyecto era que el señor simplemente fuera la cara de la empresa, pronto su rostro comenzó a viralizarse en la red.

Al principio András, un ingeniero de profesión, se sentía muy mal al verse como un meme. Ha contado en diversos medios de comunicación que para él “fue una experiencia chocante porque nadie quiere ver su propia cara como sujeto de bromas”. Incluso llegó un punto en el que quería destruir todas sus fotografías y que la gente se olvidará de él, pero estaba seguro de que jamás ocurriría; cinco años fue el tiempo que tardó en aceptar lo que en ese momento consideró una desgracia.

El hecho de que su cara fuera conocida a nivel mundial, provocó que varias personas comenzaran a intentar comunicarse con él para peticiones de entrevistas.

“Esto interfería en nuestra vida privada y no me gustaba cómo me mostraban. La gente pensaba que no era una persona real, que era una creación de photoshop, incluso alguien me pidió pruebas de que existía”, declaró.