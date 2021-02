RETO VISUAL: Encuentra la palabra “BAR” en esta sopa de letras, sólo pocos pueden lograrlo

Por medio de redes sociales se ha hecho común el surgimiento de retos visuales que por sencillos que parecen representan un gran desafío para nuestro intelecto, rapidez mental y destreza visual.

Esta ocasión ha inundado las redes un curioso reto que consiste en encontrar una palabra dentro de una sopa de letras, sin embargo, a pesar de que parece ser una tarea muy sencilla la realidad es que muy pocos internautas han logrado hallar la solución.

El reto consiste en encontrar la palabra “BAR” dentro de esta curiosa sopa de letras en menos de 10 segundos, suena a una tarea sencilla pero en la imagen se puede ver “B” y también muchas “A” así como múltiples “R”, lo que le dan a este reto un nivel de dificultad alto.

La repetición de letras y el poco tiempo que otorga este desafío para darle solución han sido las mayores dificultades que los internautas han reportado respecto a este reto, así que no te desanimes si en tu primera oportunidad no lo lograste, descansa tu vista y vuelve a intentarlo.

Solución

Si de plano no pudiste resolverlo, no te angusties, recuerda que este reto pone a prueba tus capacidades y exige agudizar tu sentido de la vista para encontrar la palabra “BAR”, así que si ya intentaste en todas las direcciones posibles y no lograste superar el reto en tan solo 10 segundos no te desanimes muchas personas no han podido dar con la solución debido al tiempo.

Si te angustia perder el sueño por no saber la solución de este reto sin el tiempo en contra, observa con mayor detenimiento la sopa de letras y te darás cuenta que “BAR” está de manera diagonal entre las primeras filas.

