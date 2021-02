Azarischah Ponce de León nos habla sobre Central Glam, la belleza al alcance de un click

Azarischah Ponce de León, directora comercial, platicó sobre el proceso que ha tenido el proyecto liderado por VXT Negocios, quien cumple seis años desde su lanzamiento.

¿Qué servicios ofrece Central Glam?

La aplicación la fundó Graciela Sandoval, después de dos años tomé la dirección de la aplicación. El servicio se divide en ocho categorías: hairstyle, makeup, facial, depilación, barbería, manicure, pedicure, masajes y terapias alternas, las cuales son avaladas por profesionales en cada rama.

¿Cómo funciona?

Se descarga la aplicación desde iOS o Android, te registras, pides tu servicio, realizas tu cita y pagas dentro. Un profesional asistirá a tu casa u oficina.

¿Se han unido a alguna iniciativa?

Siempre estamos dispuestos ayudar a causas sociales, apoyamos a jóvenes con discapacidad de la organización Cambiando Modelos, en Fun Fai hemos regalado cortes a hijos de mujeres que están en la cárcel, y en Fundación Cáncer de Mama les enseñamos a las mujeres a diseñar sus cejas, las cuales han perdido a causa de la quimioterapia. Para nosotros es primordial brindarles momentos de felicidad a todas las personas.

Foto: Cortesía

¿Crees que el maquillaje ayuda a sentirse bien?

Claro, al sentirte bien lo reflejas y eso hace que te sientas más segura y al natural resalta tu belleza interna.

¿Cuál es su diferenciador de otras aplicaciones de belleza?

Somos la primera aplicación en México que salió en este rubro, contamos con más servicios y ofrecemos una garantía a nuestros clientes. Nosotros le damos trabajo a la gente sin necesidad de que tengan un contrato, cada uno puede disponer de su tiempo para realizar otros actividades, son libres de aceptar los servicios que solicita al momento el usuario.

¿Cómo equilibras tu vida personal y la profesional?

Soy una mujer divorciada, tengo dos hijas y siempre encuentro el espacio y el tiempo para no descuidar ambas partes. Ellas me acompañan a eventos los fines de semana. Ellas deben se saber que ganar dinero no es fácil.

Estamos evaluando las categorías más destacadas para generar nuevas estrategias en nuestros servicios. Foto: Cortesía

¿A qué retos se han enfrentado con Central Glam?

Este año no sabíamos si íbamos a continuar con la aplicación, gracias a Dios la gente nos ha seguido pidiendo servicios que son indispensables, como: pelo, uñas y retoque. Los salones de belleza tradicionales cerraron por muchos meses y eso nos dió la oportunidad de capturar nuevos clientes. En cada cita aplicamos nuestro protocolo de higiene para seguridad de ambas partes. Otro reto es sostener la calidad de los servicios y tener al personal calificado para cada área, y el estar innovando.

¿Qué planes tienen para este 2021?

Estamos evaluando las categorías más destacadas para generar nuevas estrategias en nuestros servicios.

Por Isis Malherbe



