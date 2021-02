Estrenos de Netflix para Febrero 2021, ideales para verlos con o sin pareja

Después de nuestra mascota y durante este interminable confinamiento, NETFLIX se ha convertido en nuestro mejor amigo. Está ahí para acompañarnos en todo momento. Durante el cortejo, en el 'Netflix & Chill', en la ruptura amorosa y en la soltería. En la salud y en la enfermedad.

Por eso, no es de extrañarse, que como cada mes, se renueve y no precisamente cambiando de look, sino incluyendo y excluyendo títulos de su catálogo para que podamos tener la pura variedad a la hora que decidamos relajarnos frente a la pantalla para olvidar lo tormentoso de nuestras vidas.

Así, que como lo prometido es deuda, estos son los títulos que llegarán calados y garantizados hasta la pantalla de tu casa:

Jurassic Park

A partir del 16 de febrero podrás ver estas cintas clásicas, pues la plataforma renovó los derechos de la saga más famosa de dinosaurios que vio la luz en junio de 1993.

Volver al Futuro

Aunque sólo la primera cinta de esta saga se encuentra en la plataforma, también el 16 de febrero hay novedades, pues llegan la segunda y tercera parte. Esta es una divertidísima saga clásica producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron.

Crepúsculo

¡Oh, Edward! Estará ahí para que todos los amantes de los vampiros puedan bulear...digo, apreciar la saga completa de Crepúsculo a partir del 15 de febrero. La historia, para quien haya vivido abajo de alguna roca, es sobre una chica ordinaria que conoce a un vampiro que se convierte en el amor de su vida.

Call me by your name

Ganadora del Premio Óscar por mejor guion adaptado, Call Me by Your Name llega a Netflix también durante el mes de febrero. Esta es la historia de amor entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un adolescente de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), el asistente de su padre. También cuenta con la participación de Michael Stuhlbarg, Amira Casar y Esther Garrel. Está ambientada en Italia de 1983.

La chica danesa

Basada en la novela homónima de David Ebershoff, esta es una película que vale muchísimo la pena, porque muestra la historia de la primera mujer transgénero en someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Es una cinta autobiográfica de la historia real de la pintora danesa Lili Elbe. Se estrenó el 27 de noviembre de 2015.

Malcolm y Marie

Parte de los estrenos de la plataforma, también traen esta película, que trata sobre la vida de un cineasta (John David Washington) que regresa a casa con su novia (Zendaya) después de celebrar el estreno de una película de la que espera que sea probablemente un éxito crítico y financiero. Pero la noche dará un giro cuando revelaciones sobre sus relaciones comienzan a aflorar, poniendo a prueba la fuerza de su amor.

Documental de Pelé

Definitivamente, otro de los imperdibles, es el documental de Pelé, el cual llega a Netflix en este mes para contarnos la vida del mejor futbolista de todos los tiempos (Antes de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi).

