¿Qué es la Teoría del caos y el Efecto mariposa? Te volará la cabeza

Pequeñas acciones desatan grandes consecuencias. No, no es un refrán, sino de una teoría que te volará la cabeza: el Efecto mariposa, una consecuencia de la Teoría del Caos, el cual te ayudará a entender cómo funciona el universo y, aunque no lo creas, sirve como principio básico para desarrollar nuevas tecnologías en diferentes ciencias y campos.

¿Qué es el Efecto mariposa? Seguramente has escuchado vagamente de él o incluso por la famosa película o el libro de Ray Bradbury, "El sonido del trueno", publicado en 1952. Sin embargo, hay que remontarnos a 1961, cuando el meteorólogo Edward Lorenz trabajaba en un modelo matemático para el pronóstico del estado del tiempo, pues introdujo en su computadora datos como la temperatura, la humedad, la presión y la dirección del viento, y observó los resultados.

Después, para comprobar, corrió los mismos datos, pero obtuvo un pronóstico diferente, aun cuando al principio eran muy similares, pero conforme avanzaban cambiaban drásticamente; curiosamente, los patrones en el modelo meteorológico tenían forma de mariposa.

La segunda vez, la computadora redondeó las cifras automáticamente y aunque era un cambio muy pequeño, los resultados no fueron para nada parecidos. Lorenz aseguró que eso era como si el aleteo de una mariposa en Brasil desencadenara un tornado en Texas. Luego de esto, sus palabras fueron malinterpretadas, pues sólo se refería a que pequeños cambios en las condiciones iniciales cambiarán los resultados, no a que una pequeña acción desencadenará acciones apocalípticas.

¿Cómo se relaciona todo esto con la Teoría del caos?

La Teoría del Caos se guía por las leyes de la física de Newton y no es algo que tenga que ver con el misticismo. De acuerdo con la ciencia, si se conocen las condiciones iniciales de un objeto, se podrá predecir con relativa facilidad su comportamiento en el futuro. Sin embargo, la teoría mencionada sostiene que pequeñísimas variaciones iniciales con el tiempo harán imposible las predicciones.

"La Teoría del caos es revolucionaria porque dice que incluso para la física newtoniana puede haber casos en los que en principio el determinismo es cierto, pero en la práctica el sistema parece comportarse de manera tan impredecible como lanzar unos dados", aseguró Paul Halpern, profesor de física en la Universidad de las Ciencias en Filadelfia, Estados Unidos, para el medio británico BBC.

