"Me cala en mi orgullo de mujer": TikToker critica el origen patriarcal de los apellidos y se vuelve viral

En la actualidad TikTok se está convirtiendo en una de las plataformas digitales con mayor influencia, esto debido al número de usuarios y al alcance que tienen sus contenidos.

En los últimos años esta red social no solamente ha servido para la bromas y el entretenimiento, sino también para lanzar mensajes de protesta y crítica en un lapso muy corto.

En esta ocasión te presentamos la historia de Samanta Ortega, una joven que se cuestionó el origen patriarcal de los apellidos y se hizo viral en cuestión de segundos.

Al inicio del clip, ella se muestra sorprendida por el tema, ya que las mujeres nunca tuvieron apellido, todos vienen de un hombre.

O sea no mames, es cierto, las mujeres nunca tuvimos apellido

Durante su explicación, la joven señala que los apellidos de nuestros ancestros provienen de un hombre. Nuestro apellido paterno viene de nuestro padre, éste a su vez a su padre y la cadena sigue. Por otro lado, el apellido de nuestra madre también tiene de origen un hombre, hecho que hace que sea igual al de los hombres.

Mi apellido paterno pues viene de mi apa, y el apellido de mi papá viene de su papá y luego mi apellido que según es de mi mamá, ese apellido mi ama lo tuvo por su papá, por mi abuelo y mi abuelo su apellido lo tuvo por su papá

La TikToker con más de 187 mil seguidores dijo que no es un tema que le quite el sueño, pero que si le cala en su orgullo de mujer que las futuras generaciones siempre tendrán un apellido de origen masculino y no femenino.

O sea, siempre siempre, nuestros dos apellidos van a venir de un hombre (...) mi orgullo de mujer como que me cala, de que nunca voy a tener ni tendré un apellido proveniente de una mujer, qué le pasa a nuestros antepasados

