Los mejores MEMES que nos hicieron reír y marcaron el 2021

Los memes, aquellas imágenes que hacen referencia a ideas y comportamientos que se multiplican a personas que comparten la misma cultura ayudaron una vez más a sobrellevar las dificultades de un año complicado aún por la pandemia de Covid-19 para ofrecernos momentos cómicos que vale la pena que sean recordados en la antesala del Año Nuevo 2022.

A lo largo del año que está a punto de terminar, en las redes sociales circularon memes cuyos momentos quedarán marcados y seguramente seguirán haciendo de las suyas ya que su temática es atemporal con situaciones cotidianas que hacen divertido y hasta reflexivo el tema tratado que queda atrapado en la memoria.

Uno de los primeros memes que se identifica es el de la escena de Peter Parker y Mary Jane de la película Spider-Man 2, donde Tobey MaGuire hace una pregunta a Kirsten Dunst quien responde con desgano y desilusiona con su respuesta, en este caso, a Peter Parker.

Meme de Spider-Man 2: Foto: Twitter

Otro de los memes que tomó por asalto la atención de los cibernautas fue sin duda el de los monitos Lupe y Joakin que ofrecieron momentos incómodos y cargados de muchas risas, mientras uno se preocupaba, la otra parecía más liberal en sus respuestas.

Lupe y Joakin hicieron de las suyas. Foto: Twitter

Sin duda, otro de los memes que llevó a la fama a su protagonista fue el niño del Oxxo, quien con su peculiar gesto en el rostro con un aparente placer y malicia se ganó las risas de los internautas, luego de que el niño que lleva puesto el uniforme de la tienda, despachó el pedido de un cliente que pidió una caja de condones y unas pastillas halls negras que provocó la reacción del infante.

El niño del Oxxo terminó haciendo comerciales. Foto: Twitter

El meme del autobús nos mostró la dualidad de la vida real para ver las cosas en su lado positivo y negativo. En la imagen se ve a dos pasajeros a bordo del autobús sentados en cada extremo, donde por un lado se ve a un hombre preocupado mientras tiene de paisaje el muro de una montaña gris donde no da la luz del día, mientras del otro lado el otro hombre feliz ve el lindo paisaje del camino cuando los rayos del Sol iluminan la escena.

El meme del autobús. Foto: Twitter

“Tilín” fue tomado de un video como lo hicieron con el meme del niño del Oxxo. En TikTok, un usuario grabó el momento en que un niño autonombrado como “Tilín” baila a cambio de un Sol, la moneda peruana. Mientras baila, la persona que lo graba gritaba en todo momento para apoyar al niño: “Eso Tilín, vaya Tilín, wow Tilín”.

"Tilín" fue tomado de un video en TikTok. Foto: Twitter

Otro meme que llegó a finales de 2021 fue el de la imagen de una niña pequeña con rostro entre sorprendido, decepcionado y hasta irónico a quien le colocaron una frase con una grosería que llenó de carcajadas a los internautas.

La niña ganó la simpatía de la gente. Foto: Twitter

Finalmente, otro de los memes que llegó para quedarse fue el de "Evil Be Like” donde se tomó la imagen de Martin Luther King cambiando su frase: “I have a dream” por “I have a nigthmare”. La imagen se cambió a la versión en negativo de una fotografía que fue usada con otros personajes más para presentar la versión maligna de algún famoso.

Martin Luther King en ”Evil Be Like”. Foto: Twitter

Otro de los memes que contrarrestó las escenas felices por trágicas los protagonizó el rostro de Mr. Increíble cuando se contrasta una idea en un mismo enunciado.

Mr. Increíble en su propio meme. Foto: Twitter

RMG