MEMES de Santa Claus y NAVIDAD para no pelearte por los terrenos de la abuela este 24 de diciembre

La Navidad ha llegado y así como la cena, los regalos y los mejores deseos tampoco pueden faltar los memes. Esas publicaciones que brindan de alegría a las redes sociales, pero también sirven para amenizar los grupos familiares o de amigos en WhatsApp. Es por ello que aquí te presentamos los mejores.

Si la cena navideña se torna un poco aburrida o los familiares empiezan a pelear por los terrenos de los abuelos, hicimos una recopilación de los mejores memes para mantener la alegría y seguir con las risas. Cabe destacar que este año las familias se podrán reunir después de las medidas restrictivas por la pandemia.

Mejores memes de Navidad

Las personas ven esta fecha como un momento oportuno para realizar reuniones familiares, sobre todo ante la llegada de la variante Omicron que amenaza con nuevas restricciones así como una posible cuarentena en los próximos meses.

Como es común en estas fechas, no falta la persona que no le entusiasma la Navidad, por lo que rechaza cualquier muestra de afecto. Incluso no se prepara y prefiere no comer ni convivir durante la tradicional cena navideña, es por ello que se le conoce como un Grinch.

Algo que se ha convertido en una constante en las cenas familiares de Navidad es que las tías o los tíos pregunten por las parejas de los demás miembros. Es por ello que los memes dedicados a los "forever alone" no se hicieron esperar por lo que habrá que resignarse a otro año sin pareja.

Los regalos también son una constante en la Navidad, por lo que muchas personas se olvidan de compararlos con tiempo y buscan de último momento encontrar algún presente para sus seres queridos. Sin embargo, tienen sus despistes y terminan comprando un presente para ellos mismos. Para pasar una feliz Navidad, te dejamos una selección de memes.

SIGUE LEYENDO:

La verdadera historia detrás de la canción navideña "Burrito Sabanero"