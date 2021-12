Indigente responde a grupo antivacunas y los deja en ridículo: "Estoy vacunado" | VIDEO VIRAL

Gracias a las redes sociales cada día se pueden ver una gran cantidad de videos que se convierten en virales, ya sea por que son divertidos, tienen un mensaje reflexivo o muestran una acción heróica, en esta ocasión, un indigente dejó a todos sorprendidos al responder a un grupo antivacunas y dejarlos en ridículo.

Un grupo antivacunas de Estados Unidos quedó en ridículo luego de que un hombre sin hogar que pasaba por el lugar en el que se manifestaban, en la Ciudad de Los Ángeles, les diera una respuesta que tiró sus argumentos acerca de la aplicación de los biológicos en aquel país.

Indigente responde a grupo antivacunas: "Estoy vacunado"

El video viral se difundió en diversas plataformas digitales, pero fue el usuario de TikTok @senor_barragan, quien ha ganado los mayores comentarios, "likes" y reproducciones por su publicación, la cual acompañó del siguiente texto y puedes ver en este link: "Someone pls take the megaphone from Karen" (Alguien por favor tome el megáfono de Karen).

En la grabación, que dura sólo unos segundos. se puede escuchar a una mujer hablando para dirigirse a los transeúntes. "Han visto a todas esas personas en situación de calle alrededor. ¿Están muertas en la calle por Covid-19? Maldición, no. ¿Por qué?", pregunta la antivacunas.

Sin embargo, para sorpresa de los miembros del movimiento, y también de las personas que se encontraban en el lugar, fue un indigente quien respondió, dejando sin palabras a los manifestantes a quienes les gritó mientras empujaba su carrito: "Porque estoy vacunado, tonta".

La respuesta del hombre, que viste una playera blanca y pantalones deportivos en color azul, se ha hecho viral al considerar que con sólo unas palabras destruyó en segundos el argumento del grupo de personas que se manifestaban para exponer su creencia.

Las reacciones en TikTok y otras redes sociales no se hicieron esperar, y algunos internautas aseguraron que lo sucedido es una prueba de que los antivacunas están equivocados. “Todos los antivacunas y conspiranoicos se destruyeron en segundos”, se puede leer entre los comentarios.

