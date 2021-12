Estrella Salazar, la joven mexicana seleccionada por la NASA, busca que los pequeños se interesen en la ciencia

Originaria de la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estrella Salazar se interesó en el mundo de la ciencia desde que era una niña; cansada de ver las diferencias que había con su hermana mayor, quien padece hipoacusia severa (pérdida de audición neurosensorial), buscó la manera de ayudarla.

“Cuando tenía dos años y medio les decía a mis papás que quería ser médico, para curarla y disminuir la discriminación con la que la trataban. Me compraron una enciclopedia, donde vi el funcionamiento del cuerpo humano y me di cuenta que la medicina no era la única área en la que podía trabajar”, comentó la joven de 16 años en entrevista.