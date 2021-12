¡Santa Claus al rescate! Repartidor disfrazado salva la Navidad al someter a ladrón en Argentina | VIDEO

A días de que se celebre la Navidad es natural que muchas personas que trabajan se disfracen de Santa Claus para hacer más atractivos sus negocios y con ello generar mayores ventas. Sin embargo, un repartidor caracterizado de ésta manera llamó la atención, no por su disfraz, sino por haber detenido a un delincuente con sus propias manos.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Rosario, Argentina, donde "Santa" presenció el momento en que el hombre le robó la cartera a una mujer en las calle de Jujuy, entre Oroño y Balcarce. Sin pensarlo dos veces, se comenzó la persecución hasta que le dio alcance y logró someterlo como todo un profesional.

A través de las redes sociales circula un video del momento en que el repartidor tiene retenido al presunto ladrón en el suelo, a la espera de las autoridades. Sin embargo, parece que aplicó tanta fuerza que le pedían piedad:

"Me estás lastimando, hermano. No me voy a mover, hermano. Te doy mi palabra", le pedía mientras el "Santa" repartidor aplicaba toda su fuerza sobre su cuerpo. Cabe destacar que otras personas se encontraban acompañando al héroe que le salvó la Navidad a la mujer hasta que llegaron los oficiales.

¿Qué se dijo en redes sociales?

Como era de esperarse las personas en redes sociales aplaudieron la valiente acción del repartidor al cual lo vistieron de héroe. Asimismo, lanzaron algunas críticas a las autoridades argentinas por su ausencia.

"Papá Noel ya hizo en un día que toda la policía en un año", "A dios gracias, existen héroes sin alas. Felicitaciones por su rápido accionar Papá Noel!", "Denle el ministerio de seguridad a este Papá Noel!" y "Felicitaciones al héroe.. más papa Noel como éste. Gracias", fueron algunos de los mensajes que acompañaron el video

