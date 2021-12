Pareja renta supermercado para NO convivir con gente; le tienen FOBIA a los gérmenes

Ante la pandemia de Covid-19, las personas han experimentado un cambio en su rutina en el que aumentaron su higiene y tratan de evitar espacios concurridos, sin embargo, esta pareja llevó su fobia a los gérmenes al límite, pues han dado a conocer que cada semana rentan un supermercado para no convivir con gente y evitar enfermarse.

Por medio de TikTok, Emma y Lucas contaron que cada fin de semana pagan a un establecimiento cerca de su casa ubicada en Texas, Estados Unidos, para que los deje entrar antes de que abra para realizar sus compras, esto con el objetivo de no encontrarse con ninguna persona durante su recorrido por el lugar.

La historia se viralizó rápidamente entre los usuarios de dicha red social, quienes aseguraron que esa es una situación extrema y que necesitan ayuda para superar este miedo, pues además de no ser sano, también están gastando grandes sumas de dinero.

La pareja está sola en el supermercado

De acuerdo a la mujer, la fobia a los gérmenes aumentó desde que se dio a conocer la pandemia de coronavirus, así que comenzaron a rentar la tienda, en la que además le piden a los empleados que desinfecten todo el lugar para que ellos puedan entrar de forma segura.

“Alquilamos el supermercado durante una hora un día a la semana, justo antes de que abran. Les pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estemos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes”, dijo Emma en un video en su cuenta de TikTok.

Además, indicó que también solicitaron que sólo esté presente uno de los trabajadores con cubrebocas. “Solo dejamos que haya un empleado, y tiene que estar equipado con mascarilla. También lo hacemos para que nuestra hija pueda vivir estas experiencias”, agregó.

La pareja solo deja entrar a un empleado Foto: Especial

Sin embargo, esta no es la única acción que hacen para "protegerse" de los gérmenes, Emma declaró que no viajan en avión, sino en carro; no utilizan baños públicos, ni visitan casas ajenas, además de que no hacen ninguna actividad de esparcimiento donde haya más personas.

Aunque la pareja ha negado que tenga un problema, muchos aseguran que sufren de misofobia, ? también conocida como germofobia, bacilofobia o bacteriofobia; la cual? es el miedo patológico a la suciedad, la contaminación y los gérmenes. Este padecimiento está ligado al trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

SIGUE LEYENDO:

El atrevido baile de Yalitza Aparicio y la regañiza de Maluma a Eduin Caz: Los mejores videos de TikTok

Conductora se niega a decir “todes” en programa en vivo y la TUNDEN: VIDEO