Conductora se niega a decir “todes” en programa en vivo y la TUNDEN: VIDEO

El lenguaje inclusivo ha sido uno de los temas más controversiales de los últimos meses por lo que se ha convertido en un tema sumamente delicado de tratar, sin embargo, no todo el mundo lo ha comprendido de esta manera y en esta ocasión fue Ana Ruiz, una conductora de la televisión española quien se convirtió en blanco de todo tipo de críticas por negarse a utilizar la palabra “todes” en plana transmisión en vivo, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos acerca de esta polémica.

“Lingo” es el nombre de un programa de concursos transmitido por en “Canal Sur” de España y la dinámica del programa está estrechamente relacionada con la gramática por lo que a la conductora de este espacio, Ana Ruiz, le pareció una buena idea abrir el programa bromeando con un tema tan sensible como lo es el lenguaje inclusivo, por lo que en plena transmisión se negó a usar la palabra “todes” pues su uso es “innecesario” y no está respaldado por la RAE, la máxima institución de la lengua española.

“Hola a todas y a todos”, comenzó su presentación la conductora Ana Ruiz, quien enseguida reveló por qué no usó la palabra “todes”, “No digo “todes”, porque no está dentro de la Academia de la Lengua y yo sí rechazo su uso, ¿qué quieres que te diga? A mi lo que diga la Real Academia de la Lengua voy con ello porque es lo que me ilumina, lo que me guía y no solamente a mí sino a nuestros concursantes también”, fueron las palabras de la conductora que generaron la polémica.

Tras su polémico comentario, el fragmento de su declaración en el que se posiciona en contra del uso del lenguaje inclusivo fue difundido en redes sociales por decenas de usuarios que se sintieron ofendidos por la postura de la conductora, quien se convirtió en blanco de todo tipo de críticas pues fue calificada en redes como “intolerante” y recibió cualquier cantidad de insultos, incluso, algunos internautas se lanzaron en contra de la televisora y pidieron cancelar el programa, el cual, se estrenó apenas hace unas semanas pues consideran que promueve valores negativos y hasta creen que fomenta el odio hacia las minorías que buscan ser consideradas a través del lenguaje inclusivo.

Hasta el momento, la televisora española no ha emitido su postura respecto a las críticas en contra de su programa, mientras que la conductora, Ana Ruiz, no ha hablado sobre este tema pues ha decidido aguantar los ataques en silencio pues también le recordaron otras polémicas en las que se ha visto envuelta.

Postura de la RAE ante el lenguaje inclusivo

Desde hace unos meses la Real Academia Española de la Lengua emitió su postura ante el uso del lenguaje inclusivo, al cual, lo calificó como innecesario pues aseveró que el uso de la letra “e” como supuesta señal de inclusión es ajeno a la morfología del español, por lo que no respaldan el uso de palabras como “todes”, “elles”, “nosotres” y otros similares como “compañere”, una palabra que causó una gran polémica especialmente en México por un caso en el que Andra Escamilla denunció ser víctima de discriminación por parte de sus compañeros de escuela, quienes se negaban a referirse hacia su persona como “compañere”.

SIGUE LEYENDO:

ONU recomienda no usar la palabra “señorita” por discriminación

Lenguaje inclusivo: Tiktoker propone usar la "i" en vez de "e" para ser más "iconic"