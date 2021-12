Alberto del Río: "El Patrón" arremete contra su ex y asegura que si él quisiera Paige no vuelve a trabajar

El luchador potosino e ídolo del pancracio nacional e internacional, Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, señaló duramente a su expareja sentimental, la también luchadora ‘Paige’, por violencia doméstica y anunció que en caso de que él lo decidiera podría dejar sin trabajo a su exmujer.

El luchador mexicano señaló que su pareja lo golpeó varias veces, sin embargo, en ninguno de esos casos hizo algo para perjudicarla, ni por supuesto demandarla, y señaló que tiene los argumentos suficientes para demostrar que es una persona violenta, pero no lo hará.

Del Río mandó un mensaje a la luchadora, indicando que puede estar tranquila ya que nadie verá sus videos “pateándome la cara o la nuca”.

Lo anterior surge por la polémica surgida entre ambos, por una supuesta agresión sexual que habría cometido el luchador en contra de Paige, sin embargo, dicha denuncia fue retirada y por ahora el mexicano se encuentra limpio de toda sospecha.

No obstante, Del Río aseguró que tanto su expareja como otras personas que quisieron hacerle daño, se quedaron con las ganas y arremetió diciendo que en caso de que él quisiera, podría dejar sin trabajo a su exmujer con el simple hecho de mostrar alguno de los videos que tiene en su poder.

"Las personas que me quisieron hacer daño se han quedado atrás, di la vuelta a la página, no puedo vivir con rencor. No tengo el mínimo interés en contraatacarlos, ni siquiera a mi expareja la luchadora (Paige). Es más, si yo quisiera en mis manos tengo el poder de dejarla sin trabajo en dos segundos, saco a la luz uno de sus videos de violencia doméstica y no vuelve a trabajar".