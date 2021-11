Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 7 de noviembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 7 de noviembre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Tendrás la invitación de un evento muy importante, no dejes de ir porque ahí conocerás a personas que te van a ayudar en tu futuro. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado.

Ya no mientas a tu pareja, es mejor seguir bien en tu relación amorosa, recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega.

TAURO

Trata de aplicarte en tus estudios o trabajo pendiente, ya habrá tiempo de salir a divertirte. Te viene un amor en estos días y va a ser muy apasionado.

Si te quiere hacer una cirugía estética es el momento de hacerlo que todo te va salir de lo mejor las energías están a tu favor, tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 18 .

GÉMINIS

No dejes para después lo que puedes hacer hoy, así que administra más tu tiempo y resuelve todo lo que tienes pendiente. Te busca un amor de lejos para volver a estar contigo, recuerda que lo que no fue ya no será.

Te recomiendo que salgas a caminar al aire libre y al contacto con la naturaleza para que tu energía positiva crezca más.

CÁNCER

Siempre entras en dramas, así que deja a un lado el estrés y comienza a inyectarte ánimo. Cuídate de dolores de espalda y cuello, trata de ir con tu médico para que te dé un buen tratamiento.

Ya no publiques tantas cosas personales en tus redes sociales, recuerda que es mejor ser más discreto. Si estás casado o comprometido te recomiendo no discutir.

LEO

Tu energía positiva está muy fuerte y eso te hace sentirte de lo mejor. Te llega la invitación a salir a un día de campo y convivir con la naturaleza.

Ya no seas tan coqueto y respeta más tu relación para estar en paz. Estarás conociendo personas muy importantes para tu futuro. Tendrás un golpe de suerte con tus números mágico 7 y 40.

VIRGO

Te busca un amor que hace mucho no veías, recuerda que siempre vuelven a ti amores del pasado por tu forma de ser tan buena, solo trata de ya diferenciar a quien te quiere y a quien te quiere solo por interés.

Recibes un dinero extra. Te compras ropa. Te recomiendo que prendas una vela de color azul y le pidas a tu ángel la guarda que te resuelva esa situación que tienes pendiente.

LIBRA

Por fin logras lo que deseas para tu vida personal y laboral, sólo evita platicarlo para que no te lleguen las envidias. Cuídate del estómago e intestino, trata de seguir con tu dieta.

Un pretendiente de una relación prohibida te buscará para salir. Tus números de la suerte son 09 y 17.

ESCORPIÓN

Celebras tu cumpleaños con tus amigos y familiares, por lo que estarás muy feliz. Cuídate de problemas de enojos. Te busca un amor del pasado para felicitarte, pero es solo el pretexto para volver, trata de analizar qué es lo mejor para ti.

Te recomiendo que tomes mucha agua y te salgas a caminar en la mañana para que los rayos del sol te cubran tu energía.

SAGITARIO

Convivirás mucho con tus seres queridos durante este fin de semana y organizarás una reunión. Tendrás muy buena actitud y te sentirás muy contento, sólo trata de controlar tu consumo de alcohol.

Tu signo confunde mucho el sexo con el amor por ser de fuego, pero trata de convivir más con tus parejas. Tus números de la suerte son 14 y 50.

CAPRICORNIO

El amor llegará a tu puerta y esta vez será para quedarse, sólo trata de abrirte a la felicidad y no llenes tu cabeza de ideas negativas, si mantienes esa actitud estarás muy bien con tu pareja.

Cuídate de dolores de cabeza y estrés, relájate con tus amigos. Te recomiendo que te cortes el cabello y vistas de colores fuertes para que atraigas la abundancia.

ACUARIO

Cambias tu look para verte de lo mejor o te pones a dieta. Recuerdas mucho a alguien del pasado, no te quedes con las ganas y háblale para que quedes en paz en tu corazón.

A los que están solteros les llegará un amor del signo de Cáncer o Libra que será muy compatible contigo. Estarás muy divertido, pero cuida lo que tomas y comes.

PISCIS

Cuídate de problemas de alergias. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 61. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, ten en cuenta que no era para ti.

Conocerás a personas muy compatibles contigo. Te compras algo que deseabas desde hace mucho tiempo. Trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti y relájate.