¡Marvel triunfa! “Agatha All Along” de la serie WandaVision es nominada en los Grammy 2022

“WandaVision” fue una de las miniseries más exitosas que estrenó Marvel en la plataforma de streaming de Disney Plus en enero de este año, ahora suman un triunfo más con la nominación de la canción “Agatha All Along” en los premios Grammy 2022.

Este martes 23 de noviembre se dio a conocer la lista de nominados para los premios Grammy 2022, y entre ellos destacó el nombre de la actriz Kathryn Hahn como intérprete y compositora de la canción de la serie en la que también realiza el papel de la bruja Agatha Harkness.

Junto a la actriz también se reconocerá el trabajo de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, así como Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall y Gerald White que participaron en la música y letra de la canción.

La melodía de “WandaVision” compite en la categoría Mejor canción en medio visual junto a otras como “All Eyes On Me” de Inside, “All I Know So Far” de Pink, “Fight For You” de Judas y El Mesías negro, “Here I Am” de Respect y “Speak Now” de One Night In Miami.

Esta buena noticia se suma a la del pasado 12 de noviembre de Marvel, cuando anunciaron el estreno de un spin-off sobre la bruja Agatha Harkness que estará protagonizado por la actriz Kathryn Hahn y se llamará “Agatha: House of Harkness”.

Disney en los Grammy 2022

Algunas de las más exitosas producciones de Disney también aparecieron en la lista de nominados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en Estados Unidos, que reconocen a lo mejor de la industria musical.

El live action “Cruella”, protagonizada por Emma Stone, también está nominada en la categoría Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisualen la que también se encuentra otros títulos como One Night in Miami y Schmigadoon!

En la categoría Mejor banda sonora de un medio audiovisual se encuentra nominada la segunda temporada de la serie “The Mandalorian” y “Soul” que compiten con “Bridgerton” y “Gambito de Dama” de Netflix.

"Cruella" nominada en los premios Grammy 2022. Foto: Instagram @disneycruella

