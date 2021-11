"Conocí a alguien más especial": La modelo Cristiane Galera se pide el divorcio tras 90 días casada consigo misma

La modelo e influencer brasileña, Cristiane Galera, se pidió el divorcio, luego de más de 90 días de matrimonio. Concluye su enlace porque indicó que conoció a alguien especial y aseguró que fue muy feliz mientras duró su matrimonio.

La decisión la tomó porque encontró a alguien que la hizo creer en el amor y también maduró. “Comencé a creer en el amor en el momento en que conocí a alguien más especial. Siempre tuve miedo de estar sola, pero me di cuenta de que necesitaba aprender a sentirme bien conmigo misma (…) Cuando eso sucedió, decidí celebrarlo”, contó la influencer brasileña. Aunque no ha dado a conocer a la persona que ocasionó que se pidiera el divorcio.

Fue en el 13 de septiembre que se casó consigo misma en una iglesia de Sao Paulo y explicó que su objetivo era inspirar a otras mujeres para exaltar su autoestima.

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma. No me decepcionará, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo".