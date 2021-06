Salud Emocional: Aprende a tener una buena relación con tu cuerpo

¿Qué es la relación de nuestro cuerpo? La relación que tenemos con nuestra imagen corporal para muchos puede llegar a ser más complicada que la que solemos tener con las personas cercanas a nosotros; pero ¿por qué?, la respuesta en realidad no es tan sencilla, ya que hay muchos factores que influyen en el cómo nos vemos a nosotros mismos, las expectativas que tenemos y a lo que estamos expuestos en nuestro entorno.

Pero una cosa si es cierta, así como te esfuerzas en fortalecer la relación que tienes con tus amigos, familiares, o tu pareja, es de suma importancia esforzarse por fortalecer la relación con tu cuerpo, ya que no es algo que sucede de la noche a la mañana.

Pero no te preocupes, si no sabes por dónde empezar, aquí te dejamos una pequeña guía para que no esperes ni un solo día más y pongas manos a la obra. Antes que cualquier otra cosa, es importante que sepas que lo que hacemos, pensamos e incluso comemos, define no sólo nuestra complexión, sino también nuestra calidad de vida.

Mantener nuestro cuerpo bien nutrido es vital, pero así como nos nutrimos con una alimentación balanceada, también es importante nutrir nuestra mente; y lograrlo es mucho más sencillo de lo que te imaginas, empezando por la transformación de nuestros pensamientos.

¿Qué relación existe entre mente y cuerpo?

El cuerpo y la mente están interrelacionados, es por esto que las emociones y pensamientos positivos o negativos tienen un reflejo auténtico en nuestra salud y en nuestro físico.

Pero ¿en qué momento empiezo a trabajar con mi cuerpo? Bueno, lo primero es identificar qué es lo que no nos gusta de nuestro cuerpo, suele ser alguna imperfección, algo que no nos parezca “normal” y en la mayoría de los casos, nuestro peso. Ahí es donde empieza la aceptación, el reconocer las cosas tal y como son.

Aceptar la realidad no significa que la vamos a amar o que nos va a gustar, se trata de convivir con ella sin negar, rechazar o evitar. Esta aceptación es el paso previo al amor, y por supuesto no será inmediato, sin embargo, es importante que sepas que al transformar nuestros pensamientos, ya estaremos trabajando en cambiar nuestra relación con nuestro cuerpo.

Tal vez te ayude saber que no eres la única o el único que tiene inseguridades con respecto a su cuerpo, en realidad es algo tan común, pero tan peligroso que puede inclusive llegar a limitarnos y frenarnos por completo. Por ello, es de vital importancia dejar de pensar en nuestras imperfecciones como algo malo y empezar a verlas como una manera de ser únicos.

Digámosle adiós a la falsa idea de los estereotipos de belleza que la sociedad nos ha impuesto y mejor tratemos a nuestro cuerpo con todo el amor y respeto que se merece, aceptando nuestra individualidad y sintiéndonos orgullosos de lo reales que somos.

Solo así, empezaremos a disfrutar de cuidar de nosotros y de nuestro cuerpo. De ese modo, dejaremos de hacer ejercicio o seguir una alimentación saludable solo para tener un cuerpo perfecto y podremos empezar a hacerlo para tener una mejor calidad de vida.

¿Cómo querer más a tu cuerpo?

Como ya lo mencionamos, el fortalecer la relación con nuestro cuerpo no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un esfuerzo que tienes que trabajar a diario, por eso, aquí te dejamos algunas ideas que te pueden ayudar a cambiar tus pensamientos y actitudes para mejorar la relación con tu cuerpo.



1. Escribe un mantra positivo y déjalo a un lado de tu almohada. Léelo todas las mañanas al despertar, aquí te dejamos algunas ideas:

-Mi cuerpo es libre y único y por eso es verdaderamente bello.

-Me libero de todos los complejos y las imposiciones, me acepto en la belleza de mi individualidad.

-Mi cuerpo es perfecto en su singularidad.

-Me elijo siempre. Me cuido siempre. Me amo por siempre.

2. Escribe una lista de las personas que más admiras, y después recuérdate que ninguna de esas personas está en esa lista por su peso.

3. Ejercítate diario, no para bajar de peso, sino para volverte más fuerte física y mentalmente.

4. Descansa cuando lo necesites y permítete de vez en cuando cumplir con esos antojos.

5. Rodéate de gente que te recuerde lo mucho que vales, no por tu físico, sino por lo que tienes dentro.

Tu cuerpo es extraordinario; respétalo y admiralo y recuerda siempre que eres suficiente tal y como eres.

Por: Erre Barre