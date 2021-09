Cansada de sí misma, influencer basileña se casa ¡con ella misma!

El amor parece que no es para todos y la historia de Cris Galêra, modelo e influencer de Brasil parece comprobarlo. Y es que se cansó de tener parejas infieles, por lo que dio un paso para demostrar su amor propio y ¡se casó consigo misma!. Todo ocurrió el pasado 13 de septiembre en una iglesia católica en São Paulo y su historia se ha vuelto viral.

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma. No me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”, afirmó. Para su ceremonía, Cris vistió de blanco de corte sirena, cuello profundo y espalda descubierta, además usó un collar de diamantes, brazalete de perlas y plataformas.

La también modelo modelo e influencer brasileña acudió a la iglesia con determinación, dispuesta a contraer nupcias, quienes estaban cerca pensaron que pronto llegaría su prometido, por lo que se sorprendieron bastante al ver que la ceremonia se llevó a cabo en solitario. “No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación. Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”, mencionó.

No necesita una pareja para ser feliz

Cris Galêra admitió que las decepciones amorosas anteriores la motivaron a seguir adelante con su plan, pues pese a que había tenido relaciones anteriores, todos le fallaron. "Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias mujeres al mismo tiempo. Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad”, argumentó.

Cris Galêra abandonó su hogar ubicado en una pequeña ciudad en Brasil para triunfar como modelo e influencer en São Paulo hace algunos años. En la actualidad es una de las mujeres más populares de su país y suele publicar sus atrevidas sesiones fotográficas posando en diminutos bañadores a través de sus redes sociales, por lo cual se ha ganado miles de seguidores.

