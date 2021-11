Escondidos y agachados: Exhiben en TikTok las condiciones en que se alimentan empleados de un restaurante | VIDEO

TikTok se ha convertido en la mejor herramienta para realizar denuncias que se hacen virales de inmediato en otras redes sociales, como la más reciente sobre las condiciones de trabajo en un restaurante donde los empleados no cuentan con horario de comida.

El video de apenas seis segundos fue compartido por el chef Nestor Consuegra hace algunos días y ya cuenta con más de 200 mil reacciones, en él se puede ver a un grupo de jóvenes chefs mientras comen a escondidas tras el mostrador.

Te puede interesar: "Somos sensuales y confiadas": meseras "plus size" de Hooters desatan polémica

En las imágenes los chefs se encuentran en cuclillas escondidos mientras comen rápidamente, esto con la intención de cumplir las estrictas normas del restaurante donde no cuentan con un horario digno de comida.

“El chef se merece algo mejor. Trabajemos juntos para darle al chef los descansos y el tiempo adecuados para comer”, es el mensaje con el que acompañan el video evidenciando que no cuentan con un horario establecido.

Los comentarios no se hicieron esperar y en ellos algunos internautas dijeron sentirse identificados, pues señalaron que los empleados de los restaurantes a veces no cuentan con horario de comida o éste es muy corto; además, no pueden comer frente a los clientes.

Renuncias en TikTok

En TikTok se han viralizado casos de denuncia por malas condiciones de trabajo y otros en los que, cansados de los malos tratos, los empleados deciden tomar medidas drásticas para dar a conocer lo sucedido.

Este es el caso de una joven en Luisiana, Estados Unidos, quien decidió hacer pública su renuncia por los altavoces de la tienda en la que trabajaba y aprovechó para denunciar malos tratos y acoso.

Te puede interesar: Los secretos de las chicas que trabajan en Hooters: ¿cuánto ganan y cómo usan su vestuario?

“Atención, clientes y colegas, mi nombre es Beth de la sección de Electrónica. Trabajé durante casi cinco años y puedo decir que todos aquí tienen exceso de trabajo y les pagan mal”, dice la joven quien también menciona a uno de sus compañeros que la acosaba.

"Espero que no les hablen a sus familias de la forma en que nos hablan a nosotros”, añadió la joven que envió un mensaje a sus excompañeros de trabajo asegurando que la compañía no los merece.

SIGUE LEYENDO:

Donan más de 90 mil pesos a mesero que fue ofendido por clientes homofóbicos

MasterChef: ¿Por qué el chef Herrera explotó de furia contra un restaurante?

“Mamá tiene mucha hambre”: Pequeño usa su dinero para comprarle tacos a un abuelito