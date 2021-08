MasterChef: ¿Por qué el chef Herrera explotó de furia contra un restaurante?

El chef Herrera explotó de furia por las malas prácticas de un restaurante al ir como comensal por un molcajete que le llevaron a su mesa como aperitivo mientras ordenaba su comida.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso chef compartió su experiencia “... me llevaron un molcajetito con un quesito, una salsa y unos totopos, ya sabes, una botana. Está bueno, entre lo que veo la carta y a ver qué pido estoy botaneando y en lo que llegan las bebidas, ya sabes”.

Pero al momento de recibir la cuenta, el chef Herrera se percató que tenía un cobro extra y al revisar encontró que se trataba del molcajete que pensó había sido una cortesía por parte del restaurante mientras esperaba su orden de comida.

Fue entonces cuando el chef regiomontano y juez de MasterChef México preguntó al mesero sobre el cargo extra: ¡Ah cab***! Le digo al mesero ‘a ver compadre, ven wey. ¿este molcajete qué pe** o qué?’. ‘Oiga, pues es el molcajete del principio y la chin****’”.

Adrián Herrera cuestionó la práctica del restaurante del ‘engaño’ al ofrecer el molcajete: “... yo no te lo pedí wey, yo cuando llegué tú me lo pusiste ahí, ¿sí? No te pases, si el cliente no te lo pide y se lo pones es gratis ¿sí? No ma**s wey, porque te van a decir ¿oye, por qué me lo estás poniendo? Te la estás jugando a que la gente no se dé cuenta y creen que es cortesía de la casa y al final se la dejas caer”.

Furioso, el chef Herrera pidió a los restaurantes no hacer esa práctica que estresa al comensal desde su posición como empresario y como cliente:

“... si lo quieres justificar como tú quieras, entonces hazlo, pero en realidad es que la pin*** mesa, no mam**, le atascas comida que no pidió y tal vez no sé dan cuenta si andan ebrios, ven pagan y ya, otros te la pueden hacer de pe**. ‘Ay perdón, pues se la quito’”, finalizó el eufórico chef a su estilo.

RMG