El aterrador momento en que una mujer encuentra un murciélago aferrado a su automóvil | VIDEO VIRAL

Rebecca Reph de 31 años se dirigía a su automóvil tras salir de trabajar cuando notó que había algo en el limpiaparabrisas; la mujer de Grant Pass, Oregon, Estados Unidos, quedó en shock cuando se dio cuenta que se trataba de un murciélago aparentemente dormido y no de hojarasca.

Aterrorizada, la joven grabó el momento y fue narrando cómo poco a poco se acercó para retirar al animal, sin embargo, éste estaba aferrado con todas sus fuerzas al limpiador y, a decir de algunos usuarios de redes, parecía estar enfermo o alertargado. "Tengo que sacarlo, tengo guantes y una caja", se le escucha decir en el video.

Rebecca relata en la grabación que su corazón comenzó a latir muy rápido cuando se acercó al automóvil para poner la caja y tratar de ponerlo dentro de ella, sobre todo cuando el animal se movió, pues creyó que le haría algo. Y no es para menos, pues no es un secreto que los murciélagos son los principales propagadores de rabia en el mundo.

Al parecer una de las alas del mamífero estaba enrollada en el limpiaparabrisas, por que a la joven se le escucha desesperada por tratar de quitar al peculiar visitante de su auto. "Amigo, tendrás que bajarte de mi auto y no tengo ningún interés en lastimarte. Me aterroriza tocarte, no quiero lastimarte", le dice la asustada mujer.

Finalmente, Rebecca logra su objetivo y consigue que el murciélago color café se suelte del limpiaprabrisas y entre a la caja. Entonces colocó la caja en un lugar seguro y se fue, pero cuando volvió el animal ya había volado.

Usuarios reaccionan al video del murciélago

Algunos usuarios de redes sociales tras ver el video de Rebecca, que ya se hizo viral, señalaron que era muy raro ver a un murciélago tan tranquilo y de día, pues son animales muy activos y, sobre todo, nocturnos. Varios sugirieron que podría haber estado enfermo o lastimado y que por ello se había aferrado al limpiaparabrisas.

Otros más expresaron su preocupación por la joven, ya que como se sabe una mordida de murciélago puede transmitir rabia a los humanos, por lo que le dijeron a Rebecca que debió ser más cuidadosa y no acercarse al animal, pues se exponía a que pudiera atacarla, cosa que afortunadamente no ocurrió.

