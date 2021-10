Muere Justin Thornton tras brutal nocaut en pelea de box sin guantes: VIDEO

La noche del lunes 4 de octubre se confirmó la muerte del luchador estadounidense de 38 años, Justin Thornton, quien falleció a consecuencia de un brutal nocaut recibido el pasado 20 de agosto en una pelea de Box sin guantes ante su compatriota Dillon Cleckle, por lo que la noticia de su lamentable fallecimiento ha causado gran conmoción entre el su gremio y abrió nuevamente el debate sobre las medidas de protección para los deportes de contacto.

La noticia del fallecimiento del peleador de Artes Marciales Mixtas fue dada a conocer por Dave Feldman, el presidente de Bare Knucke FC, la compañía encargada de realizar el evento denominado “BKFC 20” donde el estadounidense fue brutalmente noqueado el pasado 20 de agosto por Dillon Clecke.

“Estamos muy tristes de comunicar el fallecimiento de uno de nuestros luchadores, Justin Thornton, quien compitió en BKFC 20 el 20 de agosto de 2021.Nos unimos al resto de la comunidad de deportes de combate para enviar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Hemos hablado con su familia, les hemos dado nuestras condolencias y les hemos hecho saber que tienen todo nuestro apoyo en este complicado momento”, se puede leer en el comunicado firmado por Dave Feldman.

El brutal nocaut

La pelea entre Justin Thornton y Dillon Cleckle se realizó el pasado 20 de agosto en el evento denominado “BKFC 20”, el cual se celebró en Mississippi, Estados Unidos y dicho evento se caracteriza por enfrentar en una pelea de Box sin guantes a peleadores de artes marciales mixtas, no obstante, esa noche terminó en tragedia pues fue apenas a los 19 segundos del inicio del combate cuando Cleckle logró conectar un potente derechazo directamente en la mandíbula de Thornton quien cayó de una forma aparatosa contra la lona, donde permaneció inconsciente por algunos minutos hasta que fue retirado en ambulancia del recinto para su atención médica.

Justin Thornton permaneció durante varias semanas hospitalizado, pues el aparatoso nocaut le produjo diversas afectaciones cerebrales, no obstante, sufrió una infección en su médula espinal, la cual, terminó provocándole un fallo multiorgánico que fue fatal.

Reacciones en redes

Tras la muerte de Justin Thornton, las reacciones en redes no se hicieron esperar y cientos de usuarios solicitaron a las autoridades la cancelación de este tipo de peleas sin guantes pues el riesgo de que ocurra una tragedia como esta aumenta considerablemente, no obstante, pidieron a las personas no asistir a este tipo de eventos.

Por otra parte, otros usuarios señalaron que deberían incrementarse las medidas de seguridad incluso en peleas con guantes pues recordando que en los últimos meses se han presentado diversas situaciones perturbadoras sobre los encordados como la muerte de la boxeadora mexicana, Jeanette Zacarías y el caso de Lenin Castillo, quien hace unos días convulsionó sobre la lona tras recibir un potente derechazo de Callum Smith.