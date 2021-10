Youtuber SE BURLA del Canelo y lo RETA a una pelea; esto le contesto el mexicano

Pese a que el boxeador mexicano Saúl "El Canelo" Álvarez, se encuentra totalmente enfocado en su combate del próximo 6 de noviembre en el que buscará arrebatar a Caleb Plant el cinturón de la FIB, durante la pelea que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, no deja de lado la atención de algunos asuntos menores.

Pues resulta que el tapatío actualmente también tiene muchos planes hacia su futuro, por lo que deja abierta la posibilidad de que suba a los semipesados.

Sin embargo lo que hoy resulta increíble para sus seguidores. es que entre sus planes está la posibilidad de pelear contra Jake Paul.

Durante una entrevista para un medio especializado en Boxeo, el mexicano dijo que aún no lo sabe, pero que es muy importante saber que nunca digas que no, no lo sabemos, en referencia a la pelea con Jake. Por otro lado, aconsejo a Paul que siga peleando, que siga aprendiendo y ya en el futuro se verá la posibilidad.

Esta fue la polémica respuesta de Jake Paul

Como siempre lo hace, Jake Paul, el youtuber que acumula un invicto de cuatro peleas desde su inicio en el boxeo, le respondió al mexicano con un polémico video que compartió en sus redes sociales.

En este posteo Jake, se burla del Canelo Álvarez al imitar su su lenguaje corporal durante la entrevista en la que habló sobre la posibilidad de enfrentarlo.

Luego de su victoria ante Tyron Woodley, Paul ya abrió varios frentes para su próxima pelea con nombres como Tommy Fury, Anderson Silva, Jorge Masvidal y obviamente contra el mexicano.