Canelo Álvarez dejó la puerta abierta para una posible pela con Jake Paul

Canelo Álvarez es uno de los boxeadores más importantes del momento, por lo que tiene una larga lista de boxeadores que quieran subirse al cuadrilátero para medirse contra el mexicano. Uno de los que levantó la mano fue Jake Paul, quien tiene ganas de subirse al ring contra el mejor libra por libra de la actualidad.

El youtuber confesó en este 2021 que tiene ganas de poder competir contra el Canelo, pero al estar comenzando su carrera profesional sabe que tiene que seguir preparándose para poder enfrentarse al campeón mundial de Peso Medio; pero a ahora todo puede cambiar, ya que el tapatío reveló que podría enfundarse los guantes contra el estadounidense.

La noticia se dio cuando un fotógrafo le preguntó al boxeador mexicano si podría subir al ring contra el youtuber mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, a lo que Saúl primero dijo que por el momento no aceptaría pelear contra él, pero la cosa no terminó ahí, ya que después de eso aseguró que más adelante podría darle una oportunidad, pero que por ahora no estaba listo.

Actualidad de los boxeadores

Por un lado, Jake Paul cuanta con cuatro peleas, mismas donde se ha impuesto por KO en tres de ellas; mientras que en la última función contra Tyron Woodley se llevó la victoria por decisión unánime. Previo a este último combate fue cuando el estadounidense expresó que quería llegar a pelear contra el tapatío.

Por otro lado, Saúl Álvarez subirá al ring el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, donde expondrá sus títulos ante un Caleb Plant que sueña con hacer historia al derrotar al mexicano, ya que los dos se quieren convertir en el primer boxeador en ostentar los cuatro cinturones más importantes del peso mediano.

Esta será la última contienda de Canelo en este 2021, pero él y su equipo de trabajo ya están buscando a los posibles rivales para el 2022, donde podría sostener 3 peleas nuevamente, tal y como lo hará en este año.

Será cuestión de tiempo y trabajo para saber si Paul y Canelo se podrán medir arriba del ring en una pelea de exhibición o en una pelea por algún título mundial, como quiere el youtuber.