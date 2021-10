Horóscopos: Estos SIGNOS volverán con el AMOR de su VIDA este domingo 3 de octubre

Aries (21 marzo-20 abril)

El amor se encuentra muy bien, si estás conociendo a alguien hace poco tiempo, es probable que el día de hoy tengan un buen momento, donde se sentirán muy conectados, por lo que se proyectan buenas cosas para ustedes en el futuro, solo debes ser paciente.

No dejes de conocer a esa persona que está llamando tu atención, apareció repentinamente en tu vida y eso te causa un poco de temor, pero no debes confundir esta sensación de incertidumbre con el miedo, ya que solo tienes algunas dudas, pero la mayoría relacionada a las experiencias malas que has tenido en el pasado, dale una oportunidad al amor y a conocer a alguien que podría proyectar cosas muy buenas para tu vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás en un excelente momento para tener una buena relación laboral con tus compañeros de trabajo, por lo que debes comenzar a hacer las cosas bien y apoyar a tu equipo de trabajo a realizar siempre la mejor tarea, será algo de mucho éxito si tomas esta opción.

Necesitas tomar decisiones importantes sobre tu futuro laboral, si te encuentras sin un trabajo en este momento, tienes que tomar algunas opciones que no se ven favorables en este momento o no te provocan una sensación de alegría, será por poco tiempo, luego podrás volver a lo que realmente te gusta hacer.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es momento de comenzar a liberar la pasión en la relación, es probable que se haya enfriado un poco en este último tiempo, por lo que si te encuentras en esta situación, debes tomar cartas en el asunto.

Trabajas con muchas personas, por lo que a veces es probable que algunas te saquen de quicio, no dejes que esto te afecte, debes comenzar a aceptar los errores de otros, así como también ellos aceptan los tuyos, es probable que hoy tengas un enfrentamiento de ideas y opiniones con alguien de tu trabajo, por lo que si esto ocurre no permitas que rompa la relación laboral buena que han llevado durante este tiempo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No dejes que los errores del pasado te impidan volver a querer a alguien, es importante que des el gran paso con esa persona que ha entrado ahora en tu vida.

No dejes que otras personas se involucren en tu relación de pareja, es probable que tengas un problema con alguien de importancia en la vida de tu pareja, si se trata de una amistad de mucho tiempo, tienes que saber que independiente del problema que tengan entre ustedes debes tratarle con el mayor respeto posible, recuerda que las amistades de muchos años son casi una familia para las personas, evita el conflicto y comienza a dialogar.

Leo (23 julio-22 agosto)

Poner demasiada atención en lo que hacen los demás nos puede llevar a cometer errores, compararse no es algo necesariamente malo, de hecho muchas veces nos ayuda a mejorar, pero hoy no es el día para ello, debes concentrarte en lo que tienes que hacer y dejar de mirar lo que otros logran y tú no, tienes todas las capacidades para llegar a un buen punto en tu vida, solo debes ser capaz de verlas y explotar tus talentos, que son muy diferentes a los de otras personas.

Una persona muy importante en tu vida está pasando por un muy mal momento de salud y te has enterado hace poco, por lo que si hoy te pide ayuda de alguna forma, no dudes en prestarle una mano.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Debes cuidar más de tu piel, utiliza cremas hidratantes. Estás mostrando signos de poca madurez frente a un problema que tuviste con tu pareja, te lo hará saber el día de hoy.

Necesitas comenzar a tomar mejores decisiones en el amor y es probable que tomar algún tipo de terapia o de taller de conocimiento personal para solucionar algunos problemas que arrastras desde una época muy temprana, no dejes de hacer esto si te encuentras en un momento de confusión, no le temas a realizar una sesión con un especialista, siempre será bueno para ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

En un momento del día tendrás la necesidad de llamar a alguien para pedirle disculpas por un error que cometiste, podría tratarse de tu pareja, por lo que si dijiste algo que no querías o no tenías la intención de expresar antes de salir de casa, hazle ese llamado y pide las disculpas correspondientes.

Estás terminando una etapa muy importante en tu vida y es momento de comenzar a pensar en lo que vendrá, tienes que dar pasos seguros y firmes para conseguir todo lo que te has propuesto. Es probable que el día de hoy sea algo definitorio para quienes estés buscando concretar una relación de pareja, si tu propuesta no es aceptada, entonces debes comenzar a pensar en terminar las cosas y buscar por otro lado el amor que tanto deseas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Estás dejando de lado muchas cosas que te gustan por darle prioridad al trabajo y a ganar dinero, no dejes de practicar ese deporte que te trae grandes beneficios a tu salud y a tu estado de ánimo, dale espacio a la diversión y al esparcimiento en tu vida, no siempre todo debe ser trabajo y preocupaciones, debes comenzar a disfrutar más.

Estás teniendo poca paciencia con la gente que trabajas y eso te está provocando ciertos malestares, incluso hasta el punto de querer abandonar tu puesto y buscar otras opciones, los roces son normales, sobre todo cuando se ve a alguien todos los días, no desistas del lugar donde estás, es probable que no vuelvas a encontrar algo con las mismas características, si de verdad no crees que sea el lugar para ti, comienza desde hoy a buscar una opción mejor.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No permitas que una persona que no tiene buenas intenciones entre a tu vida, tienes una buena intención para detectar esto, por lo que no dejes que te haga sentir mal por cosas que no son de incumbencia, tú sabes mejor que nadie lo que haces y lo que decides para tu vida.

No dejes que el pasado te mantenga ahí en un estado quieto y sin capacidad de ver lo bueno que tienes en la vida, no dejes que se te vaya la oportunidad de volver a querer, ni tampoco de tomar buenas decisiones en tu trabajo. Una persona muy importante estará pasando por un momento muy delicado, necesita tu asistencia, es alguien que conoces hace mucho tiempo y que te ha apoyado antes con mucho, no le dejes a solas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el amor se proyecta una jornada un tanto difícil, es probable que tengas que explicar una situación confusa en la que te has visto comprometido de alguna forma, no permitas que la persona a tu lado comience a generar desconfianza hacia tu persona, no será bueno para ustedes en el futuro.

Tienes un gran éxito esperándote el día de hoy, tendrás un logro que hace tiempo estabas buscando y podrás disfrutar de esto durante bastante tiempo, es hora de comenzar a celebrar lo que ganas, no siempre debe ser ahorrar y ver la vida de forma seria y ordenada, tienes un espíritu aventurero que debe ser descubierto y salir a flote.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una persona que te quiere mucho necesita ayuda, le has tenido en tu mente por varios días por lo que es importante que le hagas caso a tu intuición en estos casos, hazle un llamado. Una pareja de amigos cercana podría estar enfrentando problemas entre ellos y necesitarán tu consejo, es probable que hayas pasado por la misma situación hace algún tiempo y serás de mucha ayuda.

Posibles conflictos con una amistad muy querida el día de hoy, no dejes que esto los separe ni elimines la amistad que tienen hace mucho tiempo. Es momento de comenzar a tomar opciones importantes en tu vida, no dejes que los problemas del pasado te dejen sin las armas para enfrentar lo que estás viviendo en este momento.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tienes la oportunidad de disfrutar de un logro importante en el trabajo, pero es probable que al llegar a casa no tengas con quien compartirlo, no te deprimas, alguien llegará pronto, solo necesitas comenzar a conocer gente nueva, no te pierdas en el camino. Necesitas tomar más en serio tu vida en pareja, no puedes estar pensando todo el tiempo que los errores que comete son un motivo para poner fin al compromiso, el amor también se trata de entrega y de mucho apoyo para la persona que amamos.

Siempre que tengas la posibilidad de estar o de ver a la persona que te gusta en este minuto, hazlo, el día de hoy tendrás la oportunidad de verle y de hacer algo juntos que los hará estar mucho más unidos en el futuro, será una relación que irá avanzando de forma muy positiva, no te detengas ahora.

Frase del día: "¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar?" - Hellen Keller