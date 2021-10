Perrito conmueve TikTok por llorar con canciones de Adele: VIDEO

Adele es una de las artistas contemporáneas más exitosas de los últimos años y su música ha servido como consuelo para miles de personas en todo el mundo que han sufrido en carne propia el desamor, no obstante, parece que su música no solo conmueve a los humanos pues todo apunta a que también los perros se identifican con los mensajes de la cantante británica y si no nos creen, a continuación te presentamos el caso de Jacob, un perro de raza pitbull que se hizo viral por “llorar” cuando escucha “someone like you” de Adele.

Fue a través de la plataforma de TikTok donde el dueño del perro, el usuario identificado como Mike Bejarano, compartió un video en el que demostró que ya no escucha ciertas canciones porque su perro se pone melancólico y comienza a llorar impidiendo que disfrute de la música, por lo que para demostrarlo, reprodujo el tema “Someone like you” de Adele y la reacción del perro sorprendió a miles de internautas.

“Bienvenidos a canciones que no puedo escuchar en mi casa porque hacen llorar a mi perro” comienza el tiktoker su video y posteriormente comienza a sonar la famosa canción de Adele, no obstante, cuando el canino reconoce la melodía comienza a aullar y voltear hacia diversos lados como si estuviera desesperado y en lo que dura el video no deja de tener este comportamiento, por lo que en redes se aseguró que el perrito estaba despechado.

El video de Mike Bejarano en el que sale junto a su perrito se hizo viral en redes sociales y de inmediato acumularon miles de reproducciones y cientos de likes, además, se generaron todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes aseguraron sentirse identificados con el perrito, incluso, otros aseguraron que acababa de terminar una relación o que se había divorciado pues era evidente que atravesaba por un mal de amores y otros comentarios similares.

Cabe mencionar que algunos internautas señalaron que este comportamiento de Jacob podría estar relacionado con la posición de sus orejas, ya que las tiene erguidas provocando que sea más sensible al sonido por tener más expuesto el oído que el resto de los perros, sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada por algún experto en animales.

Jacob reacciona a otras canciones

Ante el éxito del video de Jacob reaccionando a una canción de Adele, Mike Bejarano subió otro par de videos en los que mostró que su perro de la raza pitbull no solamente es capaz de reaccionar a las canciones de Adele y en esta ocasión señaló que su perro “cantaba” y hasta bailaba cuando escuchaba algunos temas de Bad Bunny, por lo que al comenzar a reproducir el tema “Solo de mi”, Jacob comenzó nuevamente a aullar.

