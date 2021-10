¿Oso o reloj? El test de personalidad que indica si eres una persona meticulosa

La forma en que nos relacionamos con los demás y de qué manera construimos nuestra realidad, puede ser interpretado mediante los test de personalidad. Es sabido que estas herramientas son cada vez más compartidas por miles de personas en sus redes sociales, para saber algo nuevo que defina su manera de ser.

Así, los test de personalidad no dejan de marcar presencia en el día a día de miles de usuarios de las redes sociales. Sucede que aunque estos juegos no cuentan con un rigor científico demostrado, por estos días es sabido que constituyen una herramienta muy utilizada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil de una persona.

Hace algunos años, el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. Gracias a este descubrimiento, Sperry determinó que en realidad, la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de los individuos.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres una persona meticulosa.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Oso: eres una persona perfeccionista y meticulosa. Los errores no tienen lugar en tu realidad y en el caso de que cometas uno, te cuesta aceptar que te has equivocado. Por lo general, sueles caracterizarte por tu generosidad y bondad con tu prójimo y amas ver felices a los demás. Crees en la existencia del amor perdurable y te gusta estar siempre en acción. De hecho, la quietud no es para ti.

Reloj: una de las características de tu personalidad es que eres una persona muy cariñosa y positiva. Consideras que la libertad es lo más importante en la vida y no toleras que otro condicione tus decisiones. Prefieres no discutir y sueles tratar a los demás del mismo modo que lo hacen contigo. Tus metas en la vida son claras y luchas por alcanzarlas. Es raro que bajes los brazos y cuando tienes una idea en la cabeza no paras hasta lograrlo. Eres ideal para dar consejos.