Disney Plus lanza el tráiler oficial del remake de “Mi pobre angelito” | VIDEO

Disney Plus se prepara para terminar el año con el mejor contenido y uno de los clásicos de Navidad que no puede faltar para esa temporada, por lo que lanzaron este martes el tráiler del remake de “Mi pobre angelito”.

La cinta original de “Mi pobre angelito” se estrenó hace casi 31 años con el actor Macaulay Culkin, quien ahora tiene 41 años pero es recordado por su papel como Kevin McCallister y sus aventuras al quedar solo en casa durante la víspera de Navidad luego de que su familia lo olvidara en su caótico viaje de vacaciones.

La nueva versión de la película, que se estrenará el próximo 12 de noviembre a través de Disney Plus, se apega a la historia original aunque en esta ocasión estará protagonizada por el actor Archie Yates, quien ha aparecido en otras cintas como “Jojo Rabbit”, pero esta vez como Max que también fue olivado por sus padres durante Navidad.

Mientras su madre hace hasta lo imposible por volver con su hijo que está solo en casa, éste decide divertirse a lo grande y hacer todo aquello que sus padres no lo dejan; sin embargo, también defiende su hogar de un pareja de ladrones, al igual que en la cinta original.

La difícil infancia de Macaulay Culkin

“Mi pobre angelito” fue una de las películas más taquilleras en 1990 y significó un gran triunfo en la carrera del actor Macaulay Culkin; sin embargo, no todo fue bueno para él pues aunque se lanzó una secuela que tuvo gran aceptación, la tercera entrega ya no contó con él y no fue tan exitosa.

El actor comenzó su carrera desde los cuatro años debido a la mala situación económica de sus padres, su participación en “Mi primer beso” le valió el pago de un millón de dólares y fue desde ese momento que conquistó al público convirtiéndose en una de las personas más cercanas a Michael Jackson.

Con tan sólo 14 años el actor gozaba de una exitosa carrera, sin embargo, cansado de los abusos y maltratos de su familia decidió emanciparse y al mismo tiempo se alejó de los reflectores abandonando la actuación siendo “Ricky Ricón” su última película.