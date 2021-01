¿Belinda llegará al altar con Christian Nodal o se la aplicará? Esto PREDICE el Brujo Mayor

Como la gran mayoría de los seguidores de Belinda sabe, ella ha sido toda una rompecorazones, pues muchos hombres han quedado algo tristes después de que ella rompe su relación.

Bajo esta premisa e historial, la mayoría se sorprendió al conocer que su noviazgo con el cantante Christian Nodal no se trató de un truco de marketing para impulsar el rating del programa en el que ambos participaron.

Desde que se destapó su relación, se ha hablado de un enamoramiento real de parte de la también actriz al grado de tocar el tema del matrimonio, algo que dejó con la boca abierta a más de uno.

Aunque esto se mantiene como una posibilidad, lo cierto es que cada que aparecen juntos, no pueden evitar derrochar miel, pues entre besos y arrumacos ambos lucen muy contentos.

¿Cuál es la predicción del Brujo Mayor?

El Brujo Mayor, uno de los hombres que se dedica a las predicciones, visualizó el futuro de la pareja y este no fue nada alentador para el cantante de música regional.

Durante una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", aseguró que la intérprete de "Amor a primera vista" terminará por romperle el corazón a Nodal debido a que son de mundos diferentes.

“No, no se casan. Ella estará sola. Ella no entra dentro de su ambiente, él tampoco entra en el ambiente de ella y él no aguanta esa carga y ahí se le rompe el corazón. Van a seguir solteros, y no tendrán una relación estable”, aseguró el vidente de barbas largas.