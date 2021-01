¡Las vacaciones más caras de su vida! Familia se va la playa, roban su casa y además les da COVID

No cabe duda que cuando la mala suerte nos persigue, no lo hace de un sólo golpe y para muestra basta lo que le pasó a una familia de la Ciudad de México, quienes decidieron pasar unas vacaciones en Cancún, Quintana Roo; sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

A pesar de las recomendaciones de las autoridades de evitar salir, la familia tuvo a bien irse a vacacionar para olvidarse del estrés que se generó en todo el 2020. A pesar de que todo marchaba sobre ruedas, las cosas dieron un giro inesperado: les notificaron que su vivienda había sido robada.

Pero eso no fue lo peor, pues cuando la familia García Jiménez estaba en el aeropuerto, les notificaron que dos miembros tienen COVID-19. Al ser asintomáticos, optaron por volver a su casa para recuperarse.

Las autoridades investigan el robo

La familia afectada denunció ante las autoridades que habían sido despojados de un automóvil, pantallas de televisión, computadoras, joyas entre otros objetos de valor de la propiedad ubicada en la alcaldía Coyoacán.

La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación FICOY/COY-5/UI-3-C/D/0002/01-2021 el robo de los objetos mencionados, así como despensa y 34 mil dólares en efectivo, de acuerdo con El Universal.