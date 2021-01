Influencer rusa asegura que medidas contra COVID-19 en Oaxaca son una "estupidez"

Conocida como Xenia Reina, la influencer de origen ruso pero que actualmente vive en nuestro país (México), se dispuso a hacer un viaje a Oaxaca para conocer los hermosos lugares de aquel Estado, pero debido a la nueva modalidad no pudo ingresar a ellos, por lo que hizo unas desafortunadas declaraciones.

Fue por medio de sus redes sociales en donde la influencer se quejó y llamó “estado paranoico” a Oaxaca esto debido a que no pudo entrar a lugares turísticos ya que se aplican todas las medidas para evitar contagios por el coronavirus.

Así como en CDMX y EdoMex, en Oaxaca como en cualquier otro Estado de la república se han llevado a cabo las medidas sanitarias como son el uso de cubrebocas, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial; asimismo sólo se tiene contemplado una cantidad máxima de personas que pueden entrar a algunos lugares.

Debido a esto, la influencer rusa no pudo ingresar por lo que su enojo y frustración la plasmó en sus redes sociales en donde fue duramente criticada y hasta amenazada por el siguiente texto que publicó desde las historias de su cuenta de instagram.

“No pude entrar ni a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio. Sólo pasaron los mexicanos que se formaron desde las 7 am. Pésimo, PÉSIMO lugar para turistear. Jamás regresaré a visitar este estado paranoico. Que se quede sin turismo internacional. Y siguen teniendo la fila de 90 vehículos formados ahorita. Se creen demasiado. Hay muchos mejores lugares en el país y sin hacer tanta estupidez. Bye para siempre Oaxaca” escribió Xenia Reyna en sus historias