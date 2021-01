Netflix: Todas las PELÍCULAS y SERIES que llegan para febrero en USA

Cancela todas las fiestas por Zoom y agenda bien tu tiempo para que no te pierdas las más 15 producciones originales de Netflix que llegarán en el mes de febrero al catálogo de la plataforma de streaming, en su variante para Estados Unidos. A continuación te contamos qué viene en camino.

Películas

Malcolm & Marie

El creador detrás de la exitosa serie de HBO, Euphoria, unió a Zendaya y John David Washington -protagonista de Tenet- en un drama romántico que explora la relación de un matrimonio que va del amor al odio en minutos. Su estreno será el día 5 de febrero, para que no llores el Día del Amor y la Amistad.

To all the boys: Always and forever

Porque nunca habrá suficientes películas que cuenten el cliché del amor, el próximo 12 de febrero llegará una nueva entrega de la saga "To all the boys: Always and Forever": el retorno de la historia de amor entre Lara Jean y Peter que están a punto de emprender el viaje a la universidad y ¿se darán cuenta de que el amor "perfecto" no existe?.

Animals On The Loose: A You Vs. Wild Movie

El 16 de febrero llegará a la plataforma una especie de película interactiva de 90 minutos para toda la familia en la que el conductor y sobreviviente Bear Grylls debe ayudar a capturar 3 animales salvajes que escaparon de un santuario por una reja dañada. Tal como sucedió en BLACK MIRROR, cada decisión que tomes en nombre de Bear cambiará el destino de la misión.

Otras películas que llegarán en febrero:

All My Friends Are Dead (3 de febrero)

Space Sweepers (5 de febrero)

Red Dot (11 de febrero)

Squared Love (11 de febrero)

Crazy About Her (26 de febrero)

I Care . A Lot. (19 de febrero)

Series

Crime Scene: The Vanishing At The Cecil Hotel (10 de febrero)

El Hotel Cecil del centro de Los Ángeles ha dado hospedaje a asesinos seriales y se ha visto involucrado en extrañas muertes. En 2013 una universitaria llamada Elisa Lam se estaba quedando ahí cuando desapareció su caso sigue sin resolverse ¿Netflix lo hará?.

Firefly Lane (3 de febrero)

The Crew (15 de febrero)

Documentales

​Pelé (23 de febrero)

Película documental que sigue la historia del icónico futbolista y su búsqueda por la perfección entre 1958 y 1970, una época muy turbulenta en Brasil. Incluye entrevistas nunca antes vistas de Pelé y material de archivo suyo y de sus compañeros de equipo. Producido por el nominado al Óscar Kevin Macdonald.