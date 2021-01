¿Qué le pasó a Elisa Lam? Netflix podría resolver el TERRORÍFICO caso; aquí un AVANCE

El nombre de Elisa Lam se comenzó a difundir de manera masiva en internet, radio y televisión desde el año 2013; pues ese es el nombre de una joven canadiense que misteriosamente desapareció en un hotel de Los Ángeles, California, y semanas después fue encontrada sin vida. La verdad detrás de este suceso aún no se sabe, pero Netflix podría resolverlo con una serie documental que se estrenará en las siguientes semanas.

El caso de Elisa Lam, ¿un feminicidio o algo paranormal?

Fue en el Hotel Cecil fue dónde hallaron el cuerpo de Elisa Lam dentro de un tanque de agua dos semanas después de su desaparición, sin embargo las investigaciones se tornaron complicadas debido a lo extraño de sucesos previos en torno al caso.

Es por ello que bajo la dirección de Joe Berlinger, -que dirigió las Cintas de Ted Bundy- se estrenará en Netflix el documental "Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel", que durante cuatro episodios abordará cómo fueron los últimos momentos con vida de la joven.

"Desde albergar a asesinos en serie hasta muertes prematuras, el Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles es conocido por muchos como el hotel más mortífero de Los Ángeles. El último capítulo de la oscura historia de Cecil involucra la misteriosa desaparición de la estudiante universitaria Elisa Lam. Regístrese en el Hotel Cecil el 10 de febrero, solo en Netflix." Es el texto que acompaña el avance de la serie documental.

Lo raro del crimen fue que horas antes de su terrible muerte, se encontró un video obtenido de las cámaras de seguridad del hotel, en el que muestra a la joven teniendo un comportamiento bastante extraño.

En este último clip mencionado se ve a Elisa estar dentro de un ascensor, por unos cuantos segundos ella se arrincona en una esquina del ascensor, pero después sale y observa sigilosamente el exterior. Tras algunos segundos, Elisa parece estar al borde un ataque de pánico y vuelve a meterse al ascensor y aprieta de forma desesperada los botones.