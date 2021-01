¡Toma nota! Estas son las razas de perros según los signos del Zodiaco

La astrología forma parte de nuestra cultura popular y las personas, en ocasiones, recurrimos a ella para que nos guíe como medio de explicación ante cuestiones a las que, por regla general, no podemos dar respuesta.

Asuntos que suelen estar relacionados con el amor, el éxito a nivel laboral y económico, e incluso en lo que se refiere a nuestro estado de salud o cómo nos sentimos según qué circunstancias.

A la hora de elegir un perro como animal de compañía, si tenemos dudas sobre cuál es el que más nos gusta, seguro que nos preguntamos con qué perro será con el que mejor nos compenetraremos o cuál será la raza canina idea para convivir con nosotros. Si bien siempre podemos congeniar con nuestra mascota gracias a la educación que le aportemos, aunque su carácter o personalidad no se ajuste en un principio a la nuestra.

Los amantes y seguidores del horóscopo que suelen consultar cada semana qué predicen los astrólogos para su signo del zodiaco, tienen en esa misma vía una oportunidad para comprobar, según el carácter y personalidad de su signo, cuál es el perro al que se asemejen en personalidad. Lo que sería, en definitiva, el perro ideal o perfecto para convivir según nuestro signo del horóscopo al que pertenecemos según la fecha en la que nacimos. Repasamos todos los que existen y cuál sería el perro perfecto o las razas idóneas para la convivencia para cada uno de ellos.

ARIES

El complemento perfecto para una persona con signo Aries (21 de marzo-20 de abril) es el Bóxer, una raza idónea para personas con carácter enérgico y personalidad valiente, puesto que se complementarían a la perfección y congeniarían rápidamente. Dado que también se les suele considerar como orgullosos y con gran valentía.

Foto: Especial

TAURO

Las personas nacidas entre el 21 de abril y el 20 de mayo pertenecen al signo Tauro, que destaca según la ciencia astróloga por contar con personas calmadas, leales, pacientes, trabajadoras y dependientes, además de elegantes. Para los que posean este tipo de personalidad, la compañía de un Bulldog Francés es perfecta dado el carácter y forma de ser de estos cánidos.

Si bien suelen ser personas tranquilas, también se considera a las personas con este signo como muy alegres, por lo que contar con un Beagle como compañero doméstico también sería una opción ideal si destacamos por poseer este tipo de carácter. El afecto y la protección que proporciona un San Bernardo también le viene al dedillo a las personas Tauro. Al igual que el Boyero de Berna por su fidelidad y carácter protector.

GÉMINIS

La vitalidad y el interés por descubrir cosas nuevas caracterizan a la persona Géminis, nacida entre el 21 de mayo y el 20 de junio. Por ello, preferirá compartir su día a día con un perro de carácter similar, curioso e inquieto. Un Poodle se asocian con esta personalidad a la perfección. También un Dálmata, por el comportamiento independiente que suelen emplear los Géminis, y el Golden Retriever y el Labrador dado que suelen estar en continuo movimiento.

La inteligencia es un rasgo que suele destacar en personas Géminis, aunque su carácter puede variar dependiendo de cómo afronte el día. Una característica que en este caso se asemeja a la de los perros caniche. Por su interés en la búsqueda de nuevos estímulos y ser creativos, también se les relaciona con el Corgi.

Aquí las imágenes:

Razas de perros según los signos zodiacales. pic.twitter.com/tg3CEQRdzR — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2021

CÁNCER

La familia es una de las grandes prioridades de los Cáncer, siendo la lealtad una de las cualidades que más valora, si no la que más. Los Bulldog o los Rottweiler son perros muy familiares y afectivos aunque su imagen pueda hacer pensar lo contrario, por lo que serían mascotas ideales para los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio.

Al ser tan sentimentales, sensibles y fieles, otros perros con los que se les relaciona son el Setter Inglés o el Pomerania, cánidos muy afectivos y protectores con sus propietarios. A pesar de su reputación, el Pitbull es otro de los canes más familiares y cariñosos que podemos encontrar, por lo que también se les asemeja con las personas de este signo y puede ser su perro ideal. También un Basset Hound les viene de perlas al ser un perro perfecto para un entorno familiar y cómodo.

LEO

Para las personas con signo Leo (22 de julio-21 de agosto), un perro con una personalidad potente, que a la vez sea independiente, activo y enérgico sería el compañero perfecto. El Pastor Alemán, el Dóberman o el Rottweiler son razas idóneas para personas con este tipo de carácter y personalidad, puesto que se complementarían a la perfección y congeniarían rápidamente. Tener a un ser vivo tan fuerte, decidido y seguro para las personas Leo será fundamental, por lo que estas razas son las elegidas para este tipo de personalidad.

Puesto que también destacan por su amor entregado y por la calidez que transmiten a sus seres queridos, el Golden Retriever también es un perro que los Leo deberían tener en cuenta a la hora de elegir una mascota para convivir.

VIRGO

Conocido por ser el único perro del mundo que no ladra, la raza de los perros Basenji se convierte en la mascota ideal para las personas Virgo, nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Este signo destaca por su personalidad alegre, amable, simpática y educada, por lo que el cánido que ni siquiera hace uso de su capacidad de ladrar resulta ser perfecto para este tipo de personalidades. Además, según la cultura zodiacal, se consideran personas muy preocupadas por la limpieza, por lo que en este caso esta raza resulta si cabe más idónea aún.

Siendo personas consideradas muy enérgicas, con una actitud despreocupada pero a la vez responsable, también se les asemeja con el Border Collie, uno de los perros más inteligentes, y con el Terrier Escocés.

LIBRA

La elegancia y el sentido equilibrado e independiente son cualidades que forman parte de la personalidad de los Libra. Aquellas personas nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre congeniarán, según los astros, con razas caninas como la del galgo o el bretón, perros con apariencia y rasgos elegantes y que son la viva imagen de la calma y el sosiego. Canes que a través de su mirada pueden transmitirnos diferentes sentimientos, y por encima de todos ternura. Además, se consideran perros, además de veloces, muy inteligentes, al igual que las personas con este signo zodiacal.

ESCORPIO

Las personas que nacieron entre el 24 de octubre y el 23 de noviembre forman parte del signo del Zodiaco Escorpio, según los astros. El horóscopo cataloga a estas personas como de lo más insistentes a la hora de perseguir sus sueños y, en definitiva, el éxito ya sea a nivel personal o familiar, sin que los obstáculos que se presenten por delante en su camino supongan un problema que no pueda esquivarse. Con esta personalidad, a la hora de compararla con la de un perro, recuerda sin duda la figura de un Border Terrier, para el que la fatiga parece no existir nunca y siempre podría ser la hora de jugar y ponerse en marcha.

También se le asemeja un Dálmata, dado que son perros refinados y enigmáticos, como también se considera a las personas Escorpio, y un perro de raza Bobtail por la fama de apasionados que poseen.

SAGITARIO

Si Escorpio destaca por una filosofía que no contempla la rendición sin lograr lo que nos proponemos, la posterior a ella, Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre), se desvive por la naturaleza, el aire libre y por conocer nuevos paisajes y lugares en los que ser un espíritu libre. El Pastor Australiano, el Border Collie o el Golden Retriever son perros que casan perfectamente con esta personalidad inquieta, por lo que seguro que a la hora de llevar a cabo la deseada convivencia, todo resultará más sencillo para llevar una vida activa y aventurera.

CAPRICORNIO

Conocido por ser el signo más trabajador y que más se involucra en lo que respecta al apartado laboral, además de contar con un carácter responsable y protector. El San Bernardo cumple a la perfección con esas características como compañero idóneo de los propietarios nacidos entre el 21 de diciembre y el 19 de enero. Pero además, este signo zodiacal destaca por su alta fidelidad y su compromiso innato con sus seres queridos, cualidades que se complementan a la perfección con las de un Shiba Inu o con un perro Lobo Checoslovaco, puesto que también suelen tener alma de líderes.

ACUARIO

Un propósito envuelve de forma general a las personas que forman parte de este signo, y no es otro que mantener a salvo a todo el planeta y al ecosistema. Nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero, son personas que destacan por su amabilidad y gentileza, por lo que la compañía de un Cavalier King Charles Spaniel, uno de los perros más simpáticos y alegres (recomendado para convivir con personas mayores), les viene que ni pintado. Puesto que también son personas bastante libres y más bien se separan de lo material de la sociedad, ya que suelen preferir la naturaleza según su signo, el Husky siberiano y el Pastor de Maremma también encajan a la perfección con la personalidad acuariana.

PISCIS

Con grandes habilidades artísticas, los nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo son personas que derrochan talento y que también suelen tener un lado de ternura que les hace pedir afecto a sus seres queridos de manera constante. Si equiparamos este carácter con el de algunas razas de perros, tenemos que mencionar a los Pug o Carlino, siempre simpáticos y afectuosos (incluso no les gusta estar solos), a los Chihuahua, que buscarán en su dueño signos de protección y afecto cada poco tiempo, y a los Caniche, canes con una particular simpatía y gracia que unidas a un carácter sensible encajarán a la perfección con su mejor amigo piscis, de acuerdo con el portal Terránea.