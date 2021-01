¿Un clavo saca otro clavo? Descubre si es mejor estar SOLTERO o ir de pareja en pareja

De un tiempo para acá las relaciones de pareja se han vuelto cada vez más complicadas, y la mayoría deja de lado el tema de “la media naranja” para experimentar nuevas formas de amor.

Al terminar una relación la manera en la que actúan las personas puede variar según su estado de ánimo, incluso su entorno, pues si se sienten presionados a encontrar una pareja entonces no pasará mucho tiempo antes de que estén con alguien nuevo.

Aunque la pregunta no puede faltar en muchos de los casos: ¿qué hacer? La realidad es que no hay una fórmula que diga si es mejor o no estar soltero, inmediato a terminar una relación. Sin embargo, destaca la importancia de sentirse bien y relajado con la decisión tomada.

¿Soltero o en pareja?

Tras terminar una relación, lo más importante es reflexionar sobre cómo y por qué sucedió, para poder tomar lo mejor y aprender de ello para no repetirlo en futuras relaciones.

Psicólogos recomiendan que luego de terminar una relación es mejor permanecer soltero para aprender a valorar su historia. Además, este tiempo ayudará a conocerse a uno mismo y obtener la fuerza y valoración interior, para no buscarla en otra persona.

Aunque dependerá de las relaciones pasadas de la persona en cuestión, pues algunos han vivido tanto tiempo en su soltería que olvidan la sensación de estar por mucho tiempo con una persona, lo que los hace valorar excesivamente su independencia y dejar de lado el ideal del amor.

La decisión que se tome al respecto dependerá totalmente de cada persona y hacerlo no debe llenar de remordimiento a quienes lo hacen, se trata de algo personal que no dañe a nadie más y que los hace felices.

