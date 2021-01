Qué son los "sea shanties" y por qué son tan famosos en TikTok

Las redes sociales han puesto en tendencia a personas como contenidos específicos; ahora, tras la cuarentena que se vive alrededor del mundo por la pandemia de Covid-19, las personas pasan mayor tiempo en apps como Instagram o la app de videos cortos, Tik Tok.

Tal es el caso del “Wellerman”, también conocido como “Soon May The Wellerman Come”, “sea shanty”, que se refiere a una canción marinera tradicional de Escocia, Nueva Zelanda, la cual se ha vuelto viral en los últimos meses de 2020 y principios de 2021.

Esta canción cuenta la historia de un barco que se pasa meses en altamar tratando de capturar una ballena, mientras la gente en los puertos espera por sus raciones de azúcar, té y ron.

“There once was a ship that put to sea

The name of the ship was the Billy of Tea

The winds blew up, her bow dipped down

O blow, my bully boys, blow“, dice la canción.