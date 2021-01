Paulina Vieitez nos platica sobre Fabulosas

¿Cómo fue el proceso de grabación y construcción del libro?

Fue una hermosa experiencia, me abrieron las puertas de su intimidad y me dieron la oportunidad de conocer más a fondo su historia. Ellas dieron cauce al dolor por medio de recuerdos, pérdidas, miedos, anécdotas y relatos. Se creó una hermandad donde hubo confesiones, lágrimas, risas, recuerdos de sinsabores y experiencias fuertes que marcaron su vida. Al final resultó una terapia. Mi gran pasión es dejar una huella en el ser humano y trabajar por visibilizar la esencia de éste.

¿De qué trata la publicación Fabulosas?

Es una colección de historias de 20 voces femeninas extraordinarias, que a pesar de las adversidades que cada una ha pasado, han salido adelante y han logrado un éxito eminente en distintos rubros. El resultado de estos testimonios maravillosos es el reflejo

de situaciones que millones de mujeres viven a diario, con este relato pretendemos externar que siempre hay un motivo para seguir adelante. Queremos que sea útil, se comparta, resuene y sea leído por hombres, porque muchos de ellos son nuestros

compañeros, cómplices y aliados en esta lucha constante por la igualdad de género.

¿Cómo definiste qué mujeres iban a ser parte del libro?

Tenía presente historias muy frescas que me impactaban y quería que me las contaran en persona. A esas mujeres les pedí que me refirieran a otras, fue coincidencia que algunas ya las conocía. No tienen género, porque cuando se habla de la condición humana no existe la distinción, la nacionalidad y la raza. En la parte final del libro está una hoja que dice “Lo que hemos aprendido”, son frases que mencionaron en sus testimonios y decidimos adjuntarlas.

¿Qué experiencia te dejó este proyecto?

Se creó una tribu con una hermandad impresionante, desde que inició la pandemia decidimos hacer un grupo donde constantemente platicamos y nos ayudamos unas a las otras. Ha sido muy bonito, algunas jamás habían cruzado caminos, y ahora han forjado una gran amistad, creo que juntas podemos lograr grandes cosas. Nos hemos ido acompañando en equipo estos meses tan difíciles para la humanidad.

