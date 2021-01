Acapulco Shore: Manelyk modela prenda SIN PANTALÓN y sorprende a sus seguidores

Una de las influencers de moda, por su gran personalidad, es sin duda Manelyk González. La participante del reality de MTV "Acapulco Shore" es una de las mujeres que divide opiniones: o la amas o la odias.

Quizá lo anterior radique en que es una mujer que destaca por decir las cosa como son, sin pelos en la lengua, aunque el odio se lo ha ganado a pulso por no tener tacto, ni diplomacia en algunas declaraciones.

Sin embargo, estas son las menos, pues le ha demostrado a sus compañeros que es una buena amiga. En especial a la playmate Celia Lora, con quien se lleva de maravilla.

Manelyk incendia Instagram

Otra de las cosas que ha hecho destacar a Manelyk ha sido su escultural cuerpo, el cual no ha dudado en presumir a la menor provocación.

Ahora, la famosa le dedicó una enorme postal a sus seguidores, con fines de publicidad para su tienda de ropa en línea. Publicó una imagen donde aparece con una faja; sin embargo, no se puso pantalones para modelar su ropa interior, la cual dejño ver prácticamente todos sus atributos.

"Creo que a veces no cumplimos nuestros propósitos por que no sabemos cómo empezar, o no tenemos las herramientas para hacerlo.... en @by.manelyk diseñamos un kit junto con un plan que te ayudará a cumplir ese propósito de bajar de peso, aprender a comer sano,empezar hacer ejercicio, moldear tu figura!! Querer es poder ✌🏼 y si yo puedo,tu puedes!!!", fue el mensaje que escribió la influencer.

En la actualidad, Manelyk es una de las mujeres con más seguidores en las redes sociales. Tan solo en Instagram ostenta la cantidad de 11 millones. Ha participado en las 7 temporadas de Acapulco Shore, aunque en esta última su participación junto con la de su novio Jawy causó mucha controversia, pues muchos seguidores del programa pidieron que en la próxima edición ninguno de los dos estuviera presente.