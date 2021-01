Fans de “Mi pobre angelito” exigen que Donald Trump sea removido de la película

Usuarios en redes sociales exigieron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea removido de la película “Mi pobre angelito 2”, esto luego del asalto al Capitolio.

Luego de que simpatizantes del mandatario estadounidense entraran con violencia al Capitolio, la aceptación de Trump ha disminuido considerablemente en aquel país, incluso se ha pedido que sea removido de la famosa cinta navideña.

A la exigencia se sumaron de inmediato otros internautas generando un gran debate sobre su aparición en la cinta, pues señalaron que se trató de un capricho de Trump para dejarlos continuar con la grabación en el lugar.

“El problema es, al eliminar, de la historia a los locos del poder, a los dictadores, a las personas o acciones malas, ¿cómo aprender las generaciones futuras qué no hacer o a quién votar al poder? Pierde la cultura de la cancelación y conviértete en la cultura aprendida y educada”, escribió una usuaria.

Dato random sobre Trump : Cuando era propietario del Hotel Plaza de Nueva York, y querían usar sus instalaciones para escenas de películas, exigía aparecer en el film haciendo un cameo a cambio de otorgar el permiso para rodar allí. Asi fue como apareció en "Home Alone 2" (1/2) pic.twitter.com/S4PtJ6ZblW — Carlitos DM (@carlitosdm66) January 7, 2021

Actor que podría sustituir a Trump

Ante la petición de remover a Donald Trump, uno de los usuarios señaló que podría ser el actor Christopher Plummer quien sustituya al mandatario en la película.

El actor habría aparecido en la película “All the money in the world”, cuando el actor Kevin Spacey fue sacado por las acusaciones de abuso sexual en su contra.

